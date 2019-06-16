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“Türkiye’de 130 Bin Öğretmen Açığı Var”

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Türkiye’nin 130 bin öğretmen açığı olduğunu açıkladı.

“Türkiye’de 130 Bin Öğretmen Açığı Var”

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Türkiye’nin 130 bin öğretmen açığı olduğunu açıkladı.

16 Haziran 2019 Pazar 18:58
“Türkiye’de 130 Bin Öğretmen Açığı Var”

2018-2019 eğitim politikalarını değerlendiren Kaya, “Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullar/bölgeler arasındaki nitelik farkının kapatılması, okullarda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunmasına bağlıdır. Türkiye’nin OECD ortalamalarında öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına ulaşması için yaklaşık 130 bin öğretmen açığı vardır. Öte yandan, 2023 Eğitim Vizyonu’nda 5 yaş çocukların tamamının okul öncesi eğitim kapsamına alınması hedefi dikkate alındığında, 14 bin ek öğretmen ihtiyacı daha söz konusu olmaktadır. İhtiyaç olmasına rağmen yeterli atama yapılmamakta, yeterli aday bulunduğu hâlde atama yapılıp ihtiyaç karşılanmamakta; bu durum ‘önce eğitim’ iradesiyle çelişmektedir” dedi.

“İhtiyaç olmasına rağmen yeterli atama yapılmamakta, yeterli aday bulunduğu hâlde atama yapılıp ihtiyaç karşılanmamakta; bu durum ‘önce eğitim’ iradesiyle çelişmektedir. Öğretmenlik mesleği tamamen kadrolu hâle getirilmeli; hiçbir ders boş geçmeyecek şekilde, hiçbir sınıfa ücretli öğretmenin girmesine gerek kalmadan öğretmen açığı kapatılacak sayıda atama yapılmalıdır. Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması ve mevcut sistemin ürettiği adaletsizlikler, mağduriyetlerin yanı sıra çalışma barışının bozulmasına ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Yer değişikliği taleplerinin adil ve hakkaniyete uygun sonuçlar üretecek şekilde yeniden ele alınarak bir takvime bağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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