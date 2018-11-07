Türk Eğitim-Sen'den Öğretmen Anketi

Türk Eğitim Sen Sendikası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumunu, mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması başlattı.

Türk Eğitim-Sen Sendikası öğretmenlerin mesleklerini icra ederken yaşadıkları sıkıntıları ve problemleri verilsel olarak değerlendirmek adına bir anket hazırladı. Tüm öğretmenlerin ankete katılması sorunların tespiti ve belirlenmesi için önemli olabilir.

Türk Eğitim-Sen Sendikası Eğitim camiasına mensup memurların ve daha birçok kamu personelinin haklarını savunmaya devam ediyor. Sendikal faaliyetlerle birlikte memleket meselelerine de duyarlı olan sendika yönetimi son olarak Andımız kararını Danıştay'a götürerek Danıştay'dan Andımızın yeniden ilkokullarda okutulmasını kararını çıkarmıştı.

Doğu Türkistan'da Çin Zulmüne maruz kalan Türklerin sorunlarını da sık sık gündeme getiren Türk Eğitim Sendikası hazırladığı bu anketle şimdi de öğretmenlerin sorunlarını tespit etmeye çalışıyor.

Ankete katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anket sorularından bazıları şöyle;

Son bir yılda alım gücünüz/ekonomik durumunuz nasıl bir seyir izliyor?

Ek iş yapıyor musunuz?

Döviz artışı nedeniyle başta gıda maddeleri olmak üzere tüm gider kalemlerimizde artış olması ve enflasyonun artması nedeniyle memurlara ek zam yapılmalı mıdır?

Şiddete maruz kaldıysanız size kim şiddet uyguladı?

Vizyon belgesine göre sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi 3 yıl sözleşmeli 1 yıl kadrolu olmak üzere 4 yıla indirilecek. Sözleşmeli öğretmenliğin görev süresinin kısaltılması beklentilerinizi karşıladı mı?

Ücretli öğretmen istihdamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden en çok hangisi sizin görüşünüzü yansıtıyor?

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