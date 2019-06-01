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Sözleşmeli Öğretmenler Kampanya Başlattı

Sözleşmeli öğretmenler haklarının verilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözlerin yerine getirilmesi amacıyla #MebSözleşmeliSözünüTut hashtagi ile twitter çalışması başlattıklarını söyledi.

Sözleşmeli Öğretmenler Kampanya Başlattı

Sözleşmeli öğretmenler haklarının verilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözlerin yerine getirilmesi amacıyla #MebSözleşmeliSözünüTut hashtagi ile twitter çalışması başlattıklarını söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:10
Sözleşmeli Öğretmenler Kampanya Başlattı

Geylan; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 23 Ekim 2018 tarihinde Vizyon Belgesi açıklanırken, sözleşmeli öğretmenliğin 3+1 olarak esnetileceğine dair verdikleri sözün TBMM tatile girmeden yerine getirilmesini istedi. Bu yapılmaz ise 2016 yılında göreve başlayan öğretmenlerin bu yaz döneminde eş durumundan dolayı tayin isteme haklarının ellerinden alınacağına dikkat çeken Geylan, Hükümete verilen sözlere sadık kalınması çağrısında bulundu. Genel Başkan Geylan’ın ilk tiwitiyle başlayan sosyal medyadaki tepki kampanyasına kısa sürede binlerce sözleşmeli öğretmen destek verdi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMALI

Konu ile ilgili paylaşımlar yapan Genel Başkan Talip Geylan; TBMM tatile girmeden Cumhurbaşkanı Sayın  Recep Tayyip Erdoğan  ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ‘un sözleşmelilere verdiği sözün gereği yerine getirilmesi istedi. Genel Başkan Geylan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

“TBMM tatile girmeden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Şelçuk sözleşmelilere verdiği sözün gereği yerine getirilmelidir. Sözleşmeli meslektaşlarımız bir kez daha hüsrana uğratılmamalıdır.  Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan  23 Ekim 2018’de süre düzenlemesiyle ilgili söz vermişti. Bize, Devlet adamının sözüne itibar etmek, Devlet adına konuşanlara da sözünün gereğini yerine getirmek yakışır. Sözleşmeli aileleri birleştirelim artık! Eşleri birbirinden, çocukları anne babalarından ayrı bırakmak hem insani değildi, hem de Anayasa’nın 41. Maddesini ihlal etmek demektir” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Son Güncelleme: 01.06.2019 16:13
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli öğretmenler kampanya başlattı
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