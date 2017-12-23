Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı-23 Aralık 2017 Resmi Gazete

23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan karar ile sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliği değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren yönetmelik değişikliği, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik başlığı ile duyuruldu. Yayımlanan kararda sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğinde 17. maddesinde bir değişikliğin yapıldığı bildirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar şu şekilde;

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “eğitimine” ibaresi “sürecine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri hâlinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kpsscafe.com.tr | Ankara