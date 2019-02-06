MEB‘in yapacağı açıklama ile birlikte 20 bin öğretmen adayı iş başı yapmak için hazırlıklara başlayacak. Heyecanlı bekleyişin sürdüğü şu günlerde pek çok vatandaş sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? ve Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Peki atamalar nasıl gerçekleşecek, puan eşitliği durumunda ne olacak? İşte sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? ve merak edilen tüm soruların cevapları…

Sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları, 7 Şubat 2019 tarihinde duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar ön başvurularını yapıktan sonra sözlü sınava girdiler. Sözlü sınav sonuçlarının 15 Ocak’ta açıklanmasının ardından 28 Ocak’ta tercihler alınmaya başlandı. Tercih işlemleri 1 Şubat’a kadar tamamlandı. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları 7 Şubat tarihinde erişime açılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda iletilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda bildirilecek.

Atamalar nasıl yapılıyor?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

En fazla atama yapılacak bölümler

– 3 bin 47 kişi ile Sınıf Öğretmenliği

– 2 bin 38 İngilizce Öğretmenliği

– Bin 910 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

– 1601 kişi Okul Öncesi Öğretmenliği

– 1401 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

– 1093 Türkçe Öğretmenliği

– 1056 Rehberlik Öğretmenliği

En az atama yapılacak bölümler

– Büro Yönetimi

– Denizcilik ve Gemi Yönetimi

– Denizcilik ve Gemi Makineleri

– Fransızca ve Gazetecilik bölümleri

Başvuruda istenen belgeler neler?

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,

16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

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