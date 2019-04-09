Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat taban puanları açıklandı! İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile Sözleşmeli Öğretmen alımlarına ilişkin mülakat taban puanlar yayınlandı. Detaylar haberimizde!

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı yapıyor. Mülakat taban puanlarını ise resmi internet sitesinde duyurdu.

Branşlara göre ciddi farklılıkların olduğu taban puanlarda en düşük olanlar:

İngilizce 50,00544

Özel Eğitim 50,0423

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50,8424

Branşlara göre en yüksek taban puana sahip olanlar ise:

Gıda teknolojisi 92,75037

Psikoloji 91,02642

Halkla ilişkiler 87,68446

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA