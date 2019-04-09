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Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat taban puanları açıklandı! İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile Sözleşmeli Öğretmen alımlarına ilişkin mülakat taban puanlar yayınlandı. Detaylar haberimizde!

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat taban puanları açıklandı! İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile Sözleşmeli Öğretmen alımlarına ilişkin mülakat taban puanlar yayınlandı. Detaylar haberimizde!

09 Nisan 2019 Salı 08:57
Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat taban puanları açıklandı! İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile Sözleşmeli Öğretmen alımlarına ilişkin mülakat taban puanlar yayınlandı. Detaylar haberimizde!

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı yapıyor. Mülakat taban puanlarını ise resmi internet sitesinde duyurdu.

Branşlara göre ciddi farklılıkların olduğu taban puanlarda en düşük olanlar:

İngilizce                                                              50,00544

Özel Eğitim                                                        50,0423

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri              50,8424

Branşlara göre en yüksek taban puana sahip olanlar ise:

Gıda teknolojisi                                               92,75037

Psikoloji                                                              91,02642

Halkla ilişkiler                                                    87,68446

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