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Sözleşmeli Öğretmen 20 Bin Ek Atama Duyurusu Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 günlük icraat planı kapsamında açıklanan icraatlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 100 günlük yol haritası belli olmuştu. 100 günlük icraat planı içerisinde Sözleşmeli Öğretmen 20 bin ek ataması yapılacağı da duyurulmuştu. Şimdi sözleşmeli öğretmenler sosyal medya üzerinden organize olarak #20BinEkAtamaDuyurusu etiketi altında yetkililere seslerin duyurmaya çalışıyorlar. Sözleşmeli Öğretmen 20 Bin ek atama duyurusu ne zaman yapılacak konusunda net bir tarih bilgisi bulunmuyor.

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Sözleşmeli Öğretmen 20 Bin Ek Atama Duyurusu Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 günlük icraat planı kapsamında açıklanan icraatlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 100 günlük yol haritası belli olmuştu. 100 günlük icraat planı içerisinde Sözleşmeli Öğretmen 20 bin ek ataması yapılacağı da duyurulmuştu. Şimdi sözleşmeli öğretmenler sosyal medya üzerinden organize olarak #20BinEkAtamaDuyurusu etiketi altında yetkililere seslerin duyurmaya çalışıyorlar. Sözleşmeli Öğretmen 20 Bin ek atama duyurusu ne zaman yapılacak konusunda net bir tarih bilgisi bulunmuyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:15
Sözleşmeli Öğretmen 20 Bin Ek Atama Duyurusu Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 günlük icraat planı kapsamında açıklanan icraatlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 100 günlük yol haritası belli olmuştu. 100 günlük icraat planı içerisinde Sözleşmeli Öğretmen 20 bin ek ataması yapılacağı da duyurulmuştu. Şimdi sözleşmeli öğretmenler sosyal medya üzerinden organize olarak #20BinEkAtamaDuyurusu etiketi altında yetkililere seslerin duyurmaya çalışıyorlar. Sözleşmeli Öğretmen 20 Bin ek atama duyurusu ne zaman yapılacak konusunda net bir tarih bilgisi bulunmuyor ancak açıklanan icraat planının 100 günlük organize edildiği dikkate alındığında 3 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde 20 bin ek atama duyurusunun yapılması bekleniyor. 20 bin ek atama 2018 KPSS puanına göre yapılacağı bilgisi de kesin olmamakla birlikte ortada dolaşan bilgiler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada 20 bin ek atama duyurusu için yapılan paylaşımlar;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 08.08.2018 20:50
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20 Bin Sözleşmeli öğretmen Duyurusu20 Bin Ek Atama
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