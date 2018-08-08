Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 günlük icraat planı kapsamında açıklanan icraatlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın da 100 günlük yol haritası belli olmuştu. 100 günlük icraat planı içerisinde Sözleşmeli Öğretmen 20 bin ek ataması yapılacağı da duyurulmuştu. Şimdi sözleşmeli öğretmenler sosyal medya üzerinden organize olarak #20BinEkAtamaDuyurusu etiketi altında yetkililere seslerin duyurmaya çalışıyorlar. Sözleşmeli Öğretmen 20 Bin ek atama duyurusu ne zaman yapılacak konusunda net bir tarih bilgisi bulunmuyor ancak açıklanan icraat planının 100 günlük organize edildiği dikkate alındığında 3 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde 20 bin ek atama duyurusunun yapılması bekleniyor. 20 bin ek atama 2018 KPSS puanına göre yapılacağı bilgisi de kesin olmamakla birlikte ortada dolaşan bilgiler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada 20 bin ek atama duyurusu için yapılan paylaşımlar;

#20BinEkAtamaDuyurusu icin tatil yapamiyoruz surekli elimizde telefon mujdeli haber bekliyoruzz bi an once aciklansin — Aysel KARTAL (@aayseell) 8 Ağustos 2018

#20BinEkAtamaDuyurusu 2017 kpss ile ek atama takvimi bayram öncesi açıklamalıdır. Lütfen bakanım size güveniyoruz bizim 15 aylık bekleyişimizi boşa çıkarmayacaksınız inanıyoruz.. — Murat (@MuratZngn93) 8 Ağustos 2018

#20BinEkAtamaDuyurusu

Resmi açıklama 2017lilerin lehine olmalı sayın bakanım @ziyaselcuk — Engin Gümüştaş (@gumustas_engin) 8 Ağustos 2018

#20BinEkAtamaDuyurusu



Belirsizlikler beni benden alıyor... — abdullah kaya (@abdullahkaya10) 8 Ağustos 2018

#20BinEkAtamaDuyurusu

Sayın Bakanım artık duyuruya çıksanız iyi olur . Sabredecek gücünüz kalmadi. Psikolojimiz iyice bozuldu. 2017 Kpssliler olarak yeterince sınanmadık mı?@ziyaselcuk — atama bekleyen ogretmen (@atamabekleyeno2) 8 Ağustos 2018