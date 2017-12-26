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Son Dakika: MEB Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru Süresini Uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının uzatıldığı duyuruldu.

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Son Dakika: MEB Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru Süresini Uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının uzatıldığı duyuruldu.

26 Aralık 2017 Salı 20:17
Son Dakika: MEB Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru Süresini Uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz hafta başlayan öğretmenlerin alan değişikliği hakkında MEB'den yapılan duyuruda başvuruların uzatıldığı belirtildi. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının uzatılması şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 15/12/2017 tarihli ve 21615937 sayılı yazımız ile Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvuru işlemlerinin 20-26 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti.

Söz konusu başvurular 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 15:00’a kadar uzatılmış olup, ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar sisteme yansıtılmıştır."

Müsteşardan Açıklama

Müsteşar Yusuf Tekin, geçtiğimiz gün öğretmenlerin alan değişikliği konusunda herkesin kendi bakış açısından değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, "Bakanlık olarak herhangi bir işlem yaparken temel prensibimiz, kul hakkına taalluk eden bir haksızlık ve adaletsizlik yapmamak, anayasanın güvence altına aldığı eşitlik ilkesine aykırı davranmamak başta olmak üzere herkesin üzerinde uzlaştığı temel ilkelerdir.Bakanlığımızın insan kaynakları politikaları dahil bütün uygulamaları da bu kapsamda anayasal ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla kişisel durumları ya da sınıfsal/grupsal konumlarına göre yapılan eleştirilere bu çerçevede saygıyla bakıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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