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Son Dakika: MEB 5 Bin Atama Duyurusu Yayımlandı (Ücretli Öğretmenlerden)

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 bin ücretli öğretmen ataması duyusuna yer verildi.

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Son Dakika: MEB 5 Bin Atama Duyurusu Yayımlandı (Ücretli Öğretmenlerden)

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 bin ücretli öğretmen ataması duyusuna yer verildi.

15 Mayıs 2018 Salı 13:04
Son Dakika: MEB 5 Bin Atama Duyurusu Yayımlandı (Ücretli Öğretmenlerden)

Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

MEB tarafından yayımlanan açıklamada 5 bin ücretli öğretmenlerin kadroya alınması için başvuru kılavuzuna yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  • Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak, (540 günün hesabında yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
  • Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
  • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  • 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
  • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

2. Başvuru

  • Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.
  • Başvuru onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
  • Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
  • Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ( İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.
  • Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formu"nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE

BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (HAZİRAN 2018)

SN

ALAN KODU

ALAN ADI

TABAN PUANI

KONTENJAN SAYISI

1

7028

Adalet

50

5

2

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

1

3

2246

Almanca

50

38

4

7092

Arapça

50

42

5

2265

Beden Eğitimi

50

91

6

1119

Bilişim Teknolojileri

50

64

7

1123

Biyoloji

50

32

8

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

1

9

1963

Büro Yönetimi

50

1

10

1207

Coğrafya

50

26

11

4927

Çince

50

1

12

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

23

13

7109

Denizcilik / Gemi Yönetimi

50

1

14

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

1

15

7034

Denizcilik/Su Ürünleri

50

1

16

1245

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

50

577

17

7035

El San.Tek./El Sanatları

50

1

18

7036

El San.Tek./Nakış

50

1

19

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

7

20

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

50

1

21

7039

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

1

22

1371

Felsefe

50

16

23

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

225

24

1390

Fizik

50

43

25

1417

Fransızca

50

1

26

4951

Gazetecilik

50

1

27

7044

Gıda Teknolojisi

50

1

28

4954

Giyim Üretim Teknolojisi

50

1

29

7102

Görsel Sanatlar

50

30

30

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

50

1

31

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

50

2

32

4957

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

50

1

33

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

1

34

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

50

1

35

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

50

2

36

4959

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

50

1

37

7113

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

50

1

38

7114

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

50

1

39

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

50

124

40

1715

İlköğretim Matematik Öğr.

50

303

41

1524

İngilizce

50

380

42

7050

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

50

1

43

7049

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

50

1

44

4899

İspanyolca

50

1

45

7091

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

50

1

46

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

51

47

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

1

48

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

1

49

7055

Makine Tek./Makine Ressamlığı

50

1

50

7054

Makine Tek./Makine ve Kalıp

50

1

51

1700

Matbaa/Matbaa Teknolojisi

50

1

52

2353

Matematik

50

73

53

4972

Metal Teknolojisi

50

1

54

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

50

1

55

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

1

56

4976

Muhasebe ve Finansman

50

1

57

1822

Müzik

50

20

58

4439

Okul Öncesi

50

605

59

7106

Özel Eğitim

50

254

60

4978

Pazarlama ve Perakende

50

1

61

4979

Plastik Teknolojisi

50

1

62

2838

Radyo-Televizyon

50

1

63

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

1

64

7062

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat

50

1

65

7064

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik

50

1

66

7103

Rehberlik

50

9

67

4883

Rusça

50

1

68

4901

Sağlık Bilgisi

50

1

69

1959

Sanat Tarihi

50

1

70

7077

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar

50

1

71

7075

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon

50

1

72

7076

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar

50

1

73

4996

Seramik ve Cam Teknolojisi

50

1

74

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

1.363

75

7119

Sivil Havacılık

50

1

76

2510

Sosyal Bilgiler

50

120

77

7116

Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj

50

1

78

7117

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

50

1

79

7118

Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri

50

1

80

2036

Tarih

50

38

81

7101

Tasarım Teknolojileri

50

1

82

4900

Teknoloji ve Tasarım

50

16

83

7081

Tekstil Tek./Tekstil

50

1

84

7084

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye

50

1

85

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

50

1

86

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

96

87

2143

Türkçe

50

257

88

7087

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

50

1

89

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

1

90

4991

Ulaştırma Hizmetleri

50

1

91

4992

Yiyecek İçecek Hizmetleri

50

9

TOPLAM

5.000

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.05.2018 13:14
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Büşra 4 saat önce

Neden illa ek derste çalışanlar oluyor yaa yeni mezun olanların neden hakkı yok

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İbrahim 4 saat önce

Hak mı şimdi bu? Neresinde bunun adalet? İlahi adalete var bu dünyada olmasada öteki dünyada herkese lazım olacak...

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Ali 3 saat önce

Bir kişilik kontenjanlari toplasinlar başlarina çalsinlar...

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