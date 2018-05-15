Son Dakika: MEB 5 Bin Atama Duyurusu Yayımlandı (Ücretli Öğretmenlerden)

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 bin ücretli öğretmen ataması duyusuna yer verildi.