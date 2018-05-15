Son Dakika: MEB 5 Bin Atama Duyurusu Yayımlandı (Ücretli Öğretmenlerden)

Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.
MEB tarafından yayımlanan açıklamada 5 bin ücretli öğretmenlerin kadroya alınması için başvuru kılavuzuna yer verildi.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
- Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
- Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak, (540 günün hesabında yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
2. Başvuru
- Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiştir.
- Başvuru onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
- Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
- Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ( İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.
- Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin "Elektronik Başvuru Formu"nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE
BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (HAZİRAN 2018)
|
SN
|
ALAN KODU
|
ALAN ADI
|
TABAN PUANI
|
KONTENJAN SAYISI
|
1
|
7028
|
Adalet
|
50
|
5
|
2
|
7030
|
Aile ve Tüketici Hizmetleri
|
50
|
1
|
3
|
2246
|
Almanca
|
50
|
38
|
4
|
7092
|
Arapça
|
50
|
42
|
5
|
2265
|
Beden Eğitimi
|
50
|
91
|
6
|
1119
|
Bilişim Teknolojileri
|
50
|
64
|
7
|
1123
|
Biyoloji
|
50
|
32
|
8
|
4935
|
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|
50
|
1
|
9
|
1963
|
Büro Yönetimi
|
50
|
1
|
10
|
1207
|
Coğrafya
|
50
|
26
|
11
|
4927
|
Çince
|
50
|
1
|
12
|
4936
|
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|
50
|
23
|
13
|
7109
|
Denizcilik / Gemi Yönetimi
|
50
|
1
|
14
|
7032
|
Denizcilik/Gemi Makineleri
|
50
|
1
|
15
|
7034
|
Denizcilik/Su Ürünleri
|
50
|
1
|
16
|
1245
|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
50
|
577
|
17
|
7035
|
El San.Tek./El Sanatları
|
50
|
1
|
18
|
7036
|
El San.Tek./Nakış
|
50
|
1
|
19
|
7037
|
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
|
50
|
7
|
20
|
7038
|
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|
50
|
1
|
21
|
7039
|
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|
50
|
1
|
22
|
1371
|
Felsefe
|
50
|
16
|
23
|
1386
|
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|
50
|
225
|
24
|
1390
|
Fizik
|
50
|
43
|
25
|
1417
|
Fransızca
|
50
|
1
|
26
|
4951
|
Gazetecilik
|
50
|
1
|
27
|
7044
|
Gıda Teknolojisi
|
50
|
1
|
28
|
4954
|
Giyim Üretim Teknolojisi
|
50
|
1
|
29
|
7102
|
Görsel Sanatlar
|
50
|
30
|
30
|
7046
|
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
|
50
|
1
|
31
|
7045
|
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
|
50
|
2
|
32
|
4957
|
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
|
50
|
1
|
33
|
4958
|
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
|
50
|
1
|
34
|
7098
|
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk
|
50
|
1
|
35
|
7097
|
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
|
50
|
2
|
36
|
4959
|
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
|
50
|
1
|
37
|
7113
|
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
|
50
|
1
|
38
|
7114
|
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|
50
|
1
|
39
|
1230
|
İ.H.L. Meslek Dersleri
|
50
|
124
|
40
|
1715
|
İlköğretim Matematik Öğr.
|
50
|
303
|
41
|
1524
|
İngilizce
|
50
|
380
|
42
|
7050
|
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon
|
50
|
1
|
43
|
7049
|
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
|
50
|
1
|
44
|
4899
|
İspanyolca
|
50
|
1
|
45
|
7091
|
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|
50
|
1
|
46
|
1627
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
50
|
51
|
47
|
4967
|
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
|
50
|
1
|
48
|
7096
|
Laboratuvar Hizmetleri
|
50
|
1
|
49
|
7055
|
Makine Tek./Makine Ressamlığı
|
50
|
1
|
50
|
7054
|
Makine Tek./Makine ve Kalıp
|
50
|
1
|
51
|
1700
|
Matbaa/Matbaa Teknolojisi
|
50
|
1
|
52
|
2353
|
Matematik
|
50
|
73
|
53
|
4972
|
Metal Teknolojisi
|
50
|
1
|
54
|
7095
|
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|
50
|
1
|
55
|
4975
|
Motorlu Araçlar Teknolojisi
|
50
|
1
|
56
|
4976
|
Muhasebe ve Finansman
|
50
|
1
|
57
|
1822
|
Müzik
|
50
|
20
|
58
|
4439
|
Okul Öncesi
|
50
|
605
|
59
|
7106
|
Özel Eğitim
|
50
|
254
|
60
|
4978
|
Pazarlama ve Perakende
|
50
|
1
|
61
|
4979
|
Plastik Teknolojisi
|
50
|
1
|
62
|
2838
|
Radyo-Televizyon
|
50
|
1
|
63
|
7061
|
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik
|
50
|
1
|
64
|
7062
|
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat
|
50
|
1
|
65
|
7064
|
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik
|
50
|
1
|
66
|
7103
|
Rehberlik
|
50
|
9
|
67
|
4883
|
Rusça
|
50
|
1
|
68
|
4901
|
Sağlık Bilgisi
|
50
|
1
|
69
|
1959
|
Sanat Tarihi
|
50
|
1
|
70
|
7077
|
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar
|
50
|
1
|
71
|
7075
|
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon
|
50
|
1
|
72
|
7076
|
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar
|
50
|
1
|
73
|
4996
|
Seramik ve Cam Teknolojisi
|
50
|
1
|
74
|
2403
|
Sınıf Öğretmenliği
|
50
|
1.363
|
75
|
7119
|
Sivil Havacılık
|
50
|
1
|
76
|
2510
|
Sosyal Bilgiler
|
50
|
120
|
77
|
7116
|
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj
|
50
|
1
|
78
|
7117
|
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
|
50
|
1
|
79
|
7118
|
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri
|
50
|
1
|
80
|
2036
|
Tarih
|
50
|
38
|
81
|
7101
|
Tasarım Teknolojileri
|
50
|
1
|
82
|
4900
|
Teknoloji ve Tasarım
|
50
|
16
|
83
|
7081
|
Tekstil Tek./Tekstil
|
50
|
1
|
84
|
7084
|
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye
|
50
|
1
|
85
|
4988
|
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|
50
|
1
|
86
|
1283
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
50
|
96
|
87
|
2143
|
Türkçe
|
50
|
257
|
88
|
7087
|
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
|
50
|
1
|
89
|
7086
|
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
|
50
|
1
|
90
|
4991
|
Ulaştırma Hizmetleri
|
50
|
1
|
91
|
4992
|
Yiyecek İçecek Hizmetleri
|
50
|
9
|
TOPLAM
|
5.000
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Neden illa ek derste çalışanlar oluyor yaa yeni mezun olanların neden hakkı yok
Hak mı şimdi bu? Neresinde bunun adalet? İlahi adalete var bu dünyada olmasada öteki dünyada herkese lazım olacak...
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