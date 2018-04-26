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Son Dakika Haberi: MEB'de Flaş İstifa

Son dakika açıklaması: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

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Son Dakika Haberi: MEB'de Flaş İstifa

Son dakika açıklaması: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:36
Son Dakika Haberi: MEB'de Flaş İstifa

Son dakika haberi: Kamuda bir istifa daha geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan TÜRK istifa edip, AK Parti'den Milletvekili aday adayı oldu.

ERCAN TÜRK KİMDİR? NERELİDİR?

1970 yılında Giresun'un Dereli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Dereli'de, ortaöğrenimini Giresun'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünde Lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Teftişi Ana Bilim Dalı'nda yaptı ve "Cumhuriyet Döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütündeki Yapısal Değişmeler" konulu tez çalışmasıyla "Eğitim Yönetimi Bilim Uzmanı" oldu.

1988 yılında kamu görevine başladı. Mesleki yaşamı süresince değişik unvan ve görevlerde bulundu. Görevleri ile ilgili konularda çok sayıda kursa ve seminere kursiyer, öğretim elemanı ve eğitim yöneticisi olarak katıldı. Eğitim ve yönetim alanında yürütülen bazı önemli proje ve çalışmalara katkıda bulundu ve bazılarını bizzat yönetti.

Çeşitli yayın organlarında çok sayıda makalesi ve akademik yazıları yayınlanmıştır.

Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu, üye ve yönetici sıfatıyla görevi bulunmaktadır.

Evli, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

KPSSCAFE.COM.R  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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