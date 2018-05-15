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Son Dakika: Bazı İllerde Öğretmen Maaşları Yatmadı

Son dakika haberi: Bazı İllerde öğretmenlerin maaşlarının yatmadığı belirtildi. Maaşlarının hesaplarına yatmadığını gören öğretmenler bu durumun neden kaynaklandığını araştırmaya başladı.

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Son Dakika: Bazı İllerde Öğretmen Maaşları Yatmadı

Son dakika haberi: Bazı İllerde öğretmenlerin maaşlarının yatmadığı belirtildi. Maaşlarının hesaplarına yatmadığını gören öğretmenler bu durumun neden kaynaklandığını araştırmaya başladı.

15 Mayıs 2018 Salı 11:17
Son Dakika: Bazı İllerde Öğretmen Maaşları Yatmadı

Son dakika haberi: Bazı İllerde öğretmen maaşları yatmadı.

Her ayın ilk günü yatması gereken ek ders ücreti maalesef her ay, iline ilçesine göre değişen tarihlerde ek ders veren öğretmenlerin hesaplarına yatmakta iken ayın 15'nin gelmesine rağmen halen hesaplara yatmadı.

Bu ay yaşanan gecikmelerin sistem değişikliğinden kaynaklandığı ifade edilirken ek ders ücreti almayan öğretmenler bu duruma tepkili.

Diğer taraftan, bugün 15 Mayıs öğretmenlerin maaşları bazı il ve ilçeler de de yatmadı.

Yatmayan iller arasında Tekirdağ Saray, Denizli, Antalya gibi yerlerin bulunduğu ifade ediliyor. Öğretmenlerin maaşlarının neden yatmadığı konusunda yetkililerden henüz net bir açıklama gelmedi.

BAKAN AĞBAL'DAN BÜTÇE AÇIĞI AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi nisanda 2.8 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 23.2 milyar lira açık verdi" dedi.

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