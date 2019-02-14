Okullara 20 Bin Güvenlik Görevlisi Alınacak! Okul Güvenliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem programı kapsamında okullara 20 bin bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan üçlü protokol ile okulların çevresinde polislerin görevlendirilmesi ve okullara özel güvenlik görevlisi alımı için adım atılmıştı.

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ VERİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Esnaf buluşması programında yaptığı konuşmada yakalanan uyuşturucu miktarını açıklarken uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan özverili çalışmayı da anlattı. Okullara güvenlik görevlisi veriyoruz diyerek hem ikinci 100 günlük eylem planına hem de üç bakanlık tarafından imzalanan üçlü protokole atıfta bulunan Bakan Soylu "polislerimize talimat verdik, okul etrafında uyuşturucu satıcısı tespit ederseniz ayağını kırın dedik" ifadelerini kullandı.

OKULLARIN ETRAFINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

3 Bakanlık arasında eğitim dönemi protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında bakanlığa bağlı olan resmi okullarda 5 bin 329 polis, 1.506 jandarma ve 20 bin güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 26 bin 835 personelin görev yapacağına değinildi. Bahsi geçen protokol gereği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okulların bakımı, temizliği, onarımına yönelik 60 bin kişilik güvenlik hizmetleri için ise 20 bin kişilik Toplum Yararına Programlar düzenlendi.

GÜVENLİ OKUL GÜVENLİK GELECEK PROJESİ

'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere yaklaşık 20 bin ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’nin işe alınacağının duyurulmasının ardından, meslek mensuplarından gelen istek doğrultusunda sertifika programlarına yoğun ilgi yaşandı.

Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere yaklaşık 20 bin ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’ işe alınacağı açıklanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra okulların ara tatilden sonra yeniden açılmasıyla birlikte özellikle de güvenlik hizmetleri konusunda duyulan ihtiyaç yeniden gündeme geldi. Bu anlamda meslek mensuplarından gelen istek doğrultusunda yeni iş kolu için sertifika programlarına yoğun ilgi yaşandı.

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi de bu ihtiyaca yönelik 'Güvenli Koordinasyon Görevlisi Sertifika Programı'nı açtığını duyurdu.

MEB’e bağlı okullarda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve çalışmak isteyenlerin daha tercih ettiği 120 saatlik eğitim programı hakkında bilgilendirmede bulunan program koordinatörü Ahmet Yıldızdoğan, "Eğitimler katılımcıların yoğun isteği nedeniyle uzaktan eğitim ile gerçekleştiriliyor. Çocuk psikolojisinden, protokol kurallarına kadar meslek mensuplarının ihtiyaç duyduğu tüm alan ve konuları kapsayan çok geniş bir program hazırladık. Meslek mensuplarının yoğun istek nedeniyle, ülkemizin her noktasından ve zaman farkı gözetmeksizin ulaşabilmeleri için de programımızı internet destekli planladık. Alanında en yetkin eğitmenlerce hazırlanılan programı başarı ile tamamlamaları halinde katılımcılarımıza üniversitemizin sertifikasını veriyoruz. Bu alanı kendine meslek olarak gören herkesin katılmasını öneriyoruz. Daha önceki dönemlerden farklı olarak halen mesleğine devam eden polis ve jandarmadan da katılım oluyor. Mesleğini icra eden güvenlik görevlilerimizin mağduriyet yaşamamaları için uzaktan eğitim formatında planladık" diye açıklamada bulundu.

İLANLAR YAYINLANDIĞINDA HABERİN OLSUN

Güvenli Okul Güvenlik Gelecek Projesi kapsamında okullara alınacak okul güvenliği ilanları yayınlandığı zaman anında haberdar olmak ve cep telefonuna bildirim almak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Yalnızca ilanlar değil, gelişmelerden de aberdar olur, hiç bir haberi kaçırmazsınız.

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