Öğretmenlerle İlgili Tepki Çeken Açıklama: "Türkiye'nin Hiçbir Yerinde.."

Hükümete yakınlığı ile bilinen Beyaz Tv kanalında skandal ifadeler kullanıldı.

Uyan Türkiyem adlı programı sunan Tahir Sarıkaya, yaptığı son dakika açıklamasında,öğretmenlerin tepkisini çekti. Karne günü haberini sunan Sarıkaya "Dünyanın hiçbir yerinde 3 ay izin yapıp da maaş alan yoktur. Öğretmenler bizim için çok önemli tabi ama 3 ay izin yapıp da maaş almak ne kadar doğru. Konuşalım tartışalım." ifadelerini kullandı.

TEPKİ GELİNDE GERİ ADIM ATTI

Daha sonra reklam arasında tepki çeken mesajlar aldığını belirten spiker geri adım atarak şu açıklamaları yaptı: "Az önceki sözlerime kızanlar olmuş. 3 ay değil 2 aymış. Öğretmenlik dünyanın en şerefli mesleklerindendir. Yılda 2 ay çalışmayıp da para kazanmalarını söylemiştim. Öğretmenlerimiz sitem etmiş. Yazsın onlar da, seslerini duyuracağız elbette."

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