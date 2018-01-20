Öğretmenlerin Ocak 2018 Mazeret Tayin Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve yarıyıl mazeret tayinlerinin açıklandığı duyuruldu.

MEB resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasına göre 2018 Ocak dönemi mazerete bağlı yer değiştirme tayinleri MEB persoenllerine duyuruldu.

2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Cangüvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarına gitmek için lütfen TIKLAYIN

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