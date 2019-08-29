Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

SON DAKİKA HABERİ: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları meb.gov.tr adresinde açıklandı.

2019 Yaz Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Son dakika haberi... MEB Öğretmen atama sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı Twitter adresinden duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ,tercihler ise 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. İlişik kesme işlemleri 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.Tercihlerin bitmesi ile öğretmen atama sonuçları heyecanla beklenmeye başladı. Öğretmen atama sonuçlarıa açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Son dakika haberi... Öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB Twitter hesabı üzerinden açıklanan mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tercih işlemleri 27 ağustos tarihinde sona erdi.Özür grubu olarakta bilinen öğretmen yer değiştirme atamaları bugün gerçekleştirildi.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabı ve 'meb.gov.tr' adresi üzerinden açıklandı.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

Gerek öğrenciler gerekse veliler haberimizdeki mebbis giriş için tıklayınız ve işlemlerinizi rahatlıkla yapın. Mebbis; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısa adıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak MEBBİS şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir.

ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

MEBBİS ve e-okul şifreleri ile alakalı sorunları, ilçe yöneticileri, kurum yetkilileriyle telefonla görüşüp çözmekteydiler. Ancak güvenlik zafiyeti oluşmaması için artık MEBBİS şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenlerin şifreleri kendilerine telefon ile verilmeyecek, şifre beklentilerini çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup, aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla bildirilecektir.

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