Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
108086
ALTIN
269.909
DOLAR
5.6972
STERLIN
7.3547
EURO
6.2998
2255 Yeni İlan Yayınlandı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları...
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
İŞKUR Genel Müdürü'nden Diploma Açıklaması: İşverenler Diplomaya Bakmıyor!
Mezarlıkta Tecavüz Dehşeti!
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 14:40
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
banner400

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime  göre, adayların ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular  incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak  veya reddedilecek.

Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih  başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31  Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat  2020'de yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
Bakan Selçuk duyurdu! Öğretmenlere güzel haber
Bakan Selçuk duyurdu! Öğretmenlere güzel haber
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıkladı: Öğretmen Maaşlarına Zam!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıkladı: Öğretmen Maaşlarına Zam!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim