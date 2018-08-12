Öğretmenlere Müjde! 100 Bin Yeni Atama Yapılabilir

Milli eğitim Bakanlığı'nın başına Prof.Dr. Ziya Selçuk'un geçmesi ile birlikte eğitim ve MEB personeli konularında önemli çalışmalara imza atmak üzere yeni düzenlemeler yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı yeni düzenlemelerde tam gün eğitim sistemine geçildiğinde oluşacak öğretmen ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacağı iddiası öne sürüldü.

100İN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını ve yeni öğretmen atamalarının 2019 yılı Şubat ayında olabileceği iddialar arasında yer alıyor. Milli Eeğitim Bakanlığı şuanda yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni düzenlemelerin en önemli noktası okulların tam gün eğitime geçmesi olarak görülüyor. Okulların tam gün eğitime geçmesinden sonra çok sayıda öğretmen açığı oluşacak.

2018-2019 eğitim - öğretim döneminde okulların tam gün eğitime geçileceği yüksek ihtimali olarak görülüyor. Eğer okullar tam gün eğitim sistemine geçerse 100 günlük icraat planında açıklanan 20 bin ek atamasından sonra 2019 şubat ayında da 100 bin öğretmen ataması yapılacağı öngörülüyor.

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