Öğretmenlere ek ödeme ne zaman yapılacak?

Devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere Eylül ayında ek ödeme yapılacak. Öğretmenler Eylül ayında Bin 171 Türk Lirası öğretim yılı hazırlık ödeneğinden yararlanacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Hükümet, gelecek ay öğretmenlere eğitim ödeneğini verecek. Kamuda çalışan taşeron işçilere de çocukları için eğitim desteği yapılacak. Toplu sözleşme kapsamında her ay her bir çocuk için 25 TL alan taşeron işçilere, eylülde eğitim desteği verilecek. Desteğin tutarı ilkokulda okuyan çocuk için 100 TL , ortaokullar için 110, lise için 120 TL, üniversite için 140 TL. Peki öğretmenlere ek ödeme kaç para, ne zaman verilecek? Öğretmenlere ek ödeme başvuru şartları nedir?