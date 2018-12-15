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Öğretmenlere ek gösterge zammı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Öğretmenlere ek gösterge zammı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
Öğretmenlere ek gösterge zammı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük İcraat Programı" kapsamında, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açıklanan ikinci 100 günlük icraat planında öğretmenler için ek göstergenin 3600'e çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmişti. İkinci 100 günlük planda yer almadı ancak polis, hemşire ve din görevlisi için de kademeli olarak 3600 ek göstergeye geçileceği ifade ediliyor.

23 BİN LİRA

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylık ve emekli ikramiyelerini belirileyen önemli bir etkendir. Ek göstergeyle çalışan öğretmenin maaşında 30-40 lira artış olurken emekli aylıklarında 619 liraya varan artış olacak. İkramiyeler de 23 bin liraya kadar bir artış söz konusu olacak.

Kaynak: Posta Gazetesi

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Son Güncelleme: 15.12.2018 19:11
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