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Öğretmenler Mülakatsız Atama İstiyor!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nden açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yol haritasıda belirlenmiş bu çerçevede 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu konuda atama bekleyen öğretmenler 2017 mi yoksa 2018 KPSS ile mi alım yapılacağını tartışmaya başlamıştı.

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Öğretmenler Mülakatsız Atama İstiyor!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nden açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yol haritasıda belirlenmiş bu çerçevede 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu konuda atama bekleyen öğretmenler 2017 mi yoksa 2018 KPSS ile mi alım yapılacağını tartışmaya başlamıştı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:40
Öğretmenler Mülakatsız Atama İstiyor!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nden açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında Milli Eğitim  Bakanlığı'nın yol haritasıda belirlenmiş bu çerçevede 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu konuda atama bekleyen öğretmenler 2017 mi yoksa 2018 KPSS ile mi alım yapılacağını tartışmaya başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bir düzenleme ile Öğretmenlerin KPSS geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı.

Öğretmen adayları sosyal medya platformu Twitter üzerinde bir araya gelerek mülakatsız atama yapılmasını istedi.

İşte o mesajlardan bazıları şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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öğretmenler mülakatsız atama istiyor
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Muhsin 2 saat önce

Böyle uygulamanın ve bu adaletsizliği yapanların Allah ta be........ versin

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