Öğretmenler Mülakatsız Atama İstiyor!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nden açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yol haritasıda belirlenmiş bu çerçevede 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu konuda atama bekleyen öğretmenler 2017 mi yoksa 2018 KPSS ile mi alım yapılacağını tartışmaya başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bir düzenleme ile Öğretmenlerin KPSS geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı.

Öğretmen adayları sosyal medya platformu Twitter üzerinde bir araya gelerek mülakatsız atama yapılmasını istedi.

İşte o mesajlardan bazıları şöyle;

20.000 öğretmen alımı da dahil olmak üzere bundan sonraki her atama KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmelidir. #MebMülakatsizAtama — Talip Geylan (@TalipGeylan) 27 Ağustos 2018

#MebMülakatsızAtama olması herkes için en doğru uygulamadır aksini iddia edenin niyeti de bellidir kimse kusura kalmasın doğru ne ise onun savunucusu olacağız çünkü bizler öğretmeniz doğrunun ve adalatin yanında olmak zorundayız — gandalf (@Stratosfer51) 27 Ağustos 2018

#MebMülakatsızAtama KPSS puanlarıyla atanmak varken 3-5 kişinin insafına göre atanmak ne kadar mantıklı? Mülakatla KPSS'de ölçemediğiniz neyi ölçüyorsunuz? — Ebru Keleş (@ebru53) 27 Ağustos 2018

Yılların emeğini üç kişinin o anki hissiyatına bırakmamak gerektir.#MebMülakatsızAtama — a. yeni (@ahmetyeni001) 27 Ağustos 2018

#MebMülakatsızAtama Bu adaletsiz uygulama son bulmadıkça eğitimde kalite sağlanamaz. Mülakat=torpil bu kabul edilemez — Ebru Keleş (@ebru53) 27 Ağustos 2018

Bi ülkede gündemin ilk iki sırasında Milli Eğitimin bakanlığının sorunları varsa gerçekten bir problem var demektir kimse savunmaya kalkmasın #tercihimiacıkla #MebMuelakatsızAtama pic.twitter.com/gXVoF94NpE — Cemoloji (@cemoloji) 27 Ağustos 2018

Şaka gibi dimi 90 verdikleri halde atanamadım. Artık nasip mi adaletsizlik mi bilmiyorum. Allah'a havale ettim hepsini. #MebMülakatsızAtama pic.twitter.com/4mcjC0E8ma — elif aydın (@eliff_aydnn) 27 Ağustos 2018

#MebMülakatsızAtama yıpranan öğretmenlerden nasıl bir performans bekliyorsunuz .Hani emeğimiz emanetinizdi? Liyakatsizlige son verin artık sn.@ZiyaSelcukprof — İslam Adıgüzel (@islamadiguzel38) 27 Ağustos 2018

Onca yıllık emeğin karşılığını mülakat ile 10 dakikada veremezsiniz. Mülakat öğretmenlere karşı yapılmış bir saygısızlıktır. #MebMülakatsızAtama — ERTUĞRUL ARSLAN (@arslaanoglu) 27 Ağustos 2018

#MebMülakatsızAtama yapmalıdır, liyakat adaletin gereğidir — Şükran Pehlivan (@SukranPehlivan) 27 Ağustos 2018

#MebMülakatsızAtama

Şu mülakatın maddi külfetiyle bir 20 bin daha öğretmen atanır ... Bu zulme dur deyin Hocam .@ziyaselcuk @tcmeb — Salih Toprak (@Topraksalihhh) 27 Ağustos 2018

Mülâkat uygulamasının artık gerçekten amaca hizmet etmediği açıkça ortadadır Sn @ziyaselcuk. Toplumda güven duygusunda ciddi sorgulamalara sebep olan bu uygulamaya son verilmelidir.#MebMülakatsızAtama — Eğitimin Pusulası (@EgitimPusulasi) 27 Ağustos 2018

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