öğretmen adayları bakan ziya selçuk la görüştü

Atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk ile görüştü.

Atama bekleyen öğretmenlerden oluşturulan bir heyet Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Öğretmenlerin görüşme sonrasında bir yazılı bir açıklama yayımladılar.

Hamza Hoca'dan Sayın Bakan ile bizi görüştürmesi için talepte bulunduk. O da sağ olsun bu talebimizi geri çevirmedi ve bizi bakanımızla görüştürdü.

**Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek ellerini sıkarak makamında bizleri ağırladı. Hemen 20 bin atamadan bahsetti. Tasarruf döneminde bile Sayın Cumhurbaşkanımızdanı binbir rica ve minnetle bu atamayı sırf bizim için aldığını söyledi. '1 yıldan fazladır beklediler' dedi

Sonra 2017 KPSS geçerliliği konusuna girdi. "Süreniz 1 yıldı. Sırf siz de mağdur olmayın diye Cumhurbaşkanımız ile tekrar bir araya gelerek yönetmelik maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledik ve değiştirildi"

Biz de atama için teşekkür ettik. Karma olması nedeniyle 2017 KPSSlilerin atanamayacağını yine vurguladık.

Bunu deyince Sayın Bakanımız durdu düşündü. O konu ile de alakadar olacağını belirterek "Tamam Bakacağız" dedi. Gayet samimiydi. Çünkü bizim 2017 puanıyla atanacağımızı düşünüyordu ancak biz bu haliyle faydası olmadığını belirtince durdu ve düşündü.

Ve şunu anladık: gerek sayın bakanın yönetmelik değiştirmesi gerekse ek atama taleplerini bilmesi 2017 KPSS ile atama bekleyenler için uğraştığının göstergesidir ... Ve bugün biz bunu direkt olarak ifade ederek bu yeni mağduriyetten kendisini haberdar etmiş olduk.

*Mülakatla ilgili bakanın kaldırma niyetinin olduğunu ifade etti. Hatta kaldırılmazsa dahi yuvarlama sisteminin %100 oranla devam edeceğini söyledi.

*Mülakat mağdurları ile ilgili özellikle aileden kaynaklı güvenlik sorunlarında çalışma olduğunu söyledi.

*Okul öncesi zorunluluk çalışması yapıldığı ve sürecin devam ettiği söyledi

Mevzu dışı olarak farklı alanlara yönelip kendinizi öne çıkarın ancak bizde özel okullardaki iş istihdam niteliğinin düşük olduğunu, öğretmenlere verilen maaşların cüzzi miktarlar olduğunu söyledik. Bakanımız da ben o konuyla ilgileneceğim bir öğretmene öyle maaş verilemez dedi.

Son olarak Sayın Bakanımızın şikayetçi olduğu konular da var. Sosyal medyada bir tweet attığında altına ALAKASIZ şekilde ATAMA taleplerinin yazıldığını söyledi. Bunların olmaması gerektiğini ifade etti.

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