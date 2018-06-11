Müsteşar Tekin :Hepsini Atasak O Zaman Yeni Mezunlar Ne Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı Canlı yayınında geçtiğimiz eğitim öğretim dönemine ilişkin öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş sistemi konusunda yıllardır önemli adımlar atıldığını , yetersiz noktaların tespit edildiğini ve buna göre hareket edildiğini söyleyen Tekin, liselere yerleştirme konusunda çok mesafe katedildiğini söyledi. Tekin, "Ama dışarıdan şöyle okunuyor, bizim başta söylediğimiz şeyi görmeden, hiç onu dinlemeden "yap-boz tahtasına dönüştürdüler, bu sene de değiştirdiler' şeklinde eleştiriliyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığına da Bakanlığın çalışma usulune de bakanlık içinde bu konuyu organize eden arkadaşlarımıza karşı da bir saygısızlıktır, tüm öğretmen arkadaşlarımızın emeğine yönelik bir saygısızlıktır." dedi.

Öğretmen atamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, bazı siyasi partilerin söylem olarak ezberden laf söylediklerini vurgulayarak, "Siyasi söylem olarak taahhüt olarak bunu söylemek kolay, deniyor ki 'biz öğretmen açığımızın tamamını hemen dolduracağız, atama yapacağız'. Şu anda Bakanlık bünyesinde 109 bin dolayında öğretmen açığımız var. Popülizm böyle birşey. 'Hemen 109 bin, 180 bin atama yapacağız' diye söylemlerde bulunuyorlar. Bir eleştiri olarak söylemiyorum, ama şuna dikkat etmek lazım, bunu yaptığınız zaman kimleri üzeceksiniz veya kimler huzursuz olacak, bunu iyi düşünmek gerekiyor. Şu anda öğretmenliğe kaynak teşkil eden eğitim fakültelerinde ve diğer fakültelerde yaklaşık 700 bin öğrenci eğitim öğretim alıyor. Bu yıl siyasetçilerin önerdiği şekilde 109 bin veya 150 bin öğretmeni alırsak şu anda fakültelerde okuyan 700 bin öğrencimize biz ne söylemiş olacağız? 'Biz 2023'e kadar bütün ihtiyaçlarımızı tamamladık, siz kusura bakmayın'... Bu öğrencilerimize karşı bir saygısızlıktır, öğrencilerimizin ailelerinin çocuklarının beklentilerine karşı saygısızlıktır, ders veren öğretim üyesi arkadaşlarımıza saygısızlıktır. Bu nasıl bu kadar rahat bir şekilde dile getiriliyor, bunu anlamak mümkün değil." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA