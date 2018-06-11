Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Müsteşar Tekin :Hepsini Atasak O Zaman Yeni Mezunlar Ne Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı Canlı yayınında geçtiğimiz eğitim öğretim dönemine ilişkin öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

banner396

Müsteşar Tekin :Hepsini Atasak O Zaman Yeni Mezunlar Ne Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı Canlı yayınında geçtiğimiz eğitim öğretim dönemine ilişkin öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:55
Müsteşar Tekin :Hepsini Atasak O Zaman Yeni Mezunlar Ne Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı Canlı yayınında geçtiğimiz eğitim öğretim dönemine ilişkin öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş sistemi konusunda yıllardır önemli adımlar atıldığını , yetersiz noktaların tespit edildiğini ve buna göre hareket edildiğini söyleyen Tekin, liselere yerleştirme konusunda çok mesafe katedildiğini söyledi. Tekin, "Ama dışarıdan şöyle okunuyor, bizim başta söylediğimiz şeyi görmeden, hiç onu dinlemeden "yap-boz tahtasına dönüştürdüler, bu sene de değiştirdiler' şeklinde eleştiriliyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığına da Bakanlığın çalışma usulune de bakanlık içinde bu konuyu organize eden arkadaşlarımıza karşı da bir saygısızlıktır, tüm öğretmen arkadaşlarımızın emeğine yönelik bir saygısızlıktır." dedi.

Öğretmen atamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, bazı siyasi partilerin söylem olarak ezberden laf söylediklerini vurgulayarak, "Siyasi söylem olarak taahhüt olarak bunu söylemek kolay, deniyor ki 'biz öğretmen açığımızın tamamını hemen dolduracağız, atama yapacağız'. Şu anda Bakanlık bünyesinde 109 bin dolayında öğretmen açığımız var. Popülizm böyle birşey. 'Hemen 109 bin, 180 bin atama yapacağız' diye söylemlerde bulunuyorlar. Bir eleştiri olarak söylemiyorum, ama şuna dikkat etmek lazım, bunu yaptığınız zaman kimleri üzeceksiniz veya kimler huzursuz olacak, bunu iyi düşünmek gerekiyor. Şu anda öğretmenliğe kaynak teşkil eden eğitim fakültelerinde ve diğer fakültelerde yaklaşık 700 bin öğrenci eğitim öğretim alıyor. Bu yıl siyasetçilerin önerdiği şekilde 109 bin veya 150 bin öğretmeni alırsak şu anda fakültelerde okuyan 700 bin öğrencimize biz ne söylemiş olacağız? 'Biz 2023'e kadar bütün ihtiyaçlarımızı tamamladık, siz kusura bakmayın'... Bu öğrencilerimize karşı bir saygısızlıktır, öğrencilerimizin ailelerinin çocuklarının beklentilerine karşı saygısızlıktır, ders veren öğretim üyesi arkadaşlarımıza saygısızlıktır. Bu nasıl bu kadar rahat bir şekilde dile getiriliyor, bunu anlamak mümkün değil." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 18:35
Anahtar Kelimeler:
MebMeb MüsteşarMeb Müsteşarı Tekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Emekli yapcanız 56 dakika önce

Günü gelmişi emekli yapcaksınız altta. Gelen gençletr yol açılacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
öğretmen 55 dakika önce

Eğitimde bir sistemimiz olmadığı gibi öğretmen atamalarında da yok. Seçim zamanı alımlar çok fazla yapılıyor. Seçimden sonra düşüyor. Bunu sistematik hale getirmek gerek eğitim fakültelerine öğrenci alımında tut her yıl ne kadar öğretmen atanacağına kadar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Esra 47 dakika önce

Kardesim ozamn sayılı sayida eğitim fakultesine ogrenci alicaksin boyle bi aciklama olamaz ya ayip be ayip

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
X kisi 23 dakika önce

Yenilerinide üstüne cekersin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Öğretmenlerle İlgili Tepki Çeken Açıklama: "Türkiye'nin Hiçbir Yerinde.."
Öğretmenlerle İlgili Tepki Çeken Açıklama: "Türkiye'nin Hiçbir Yerinde.."
Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin Öğretmen İhtiyacı Yok
Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin Öğretmen İhtiyacı Yok
MEB Öğretmen ve Yönetici Norm Kadrolarında Değişiklik Yaptı
MEB Öğretmen ve Yönetici Norm Kadrolarında Değişiklik Yaptı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim