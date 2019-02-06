Mülakatta Neden Düşük Puan Verildiği Ortaya Çıktı!

Birçok öğretmen adayının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de yüksek puan almasına rağmen güvenlik ve arşiv soruşturmasından geçemediği için mülakattaki puanının düşürüldüğü Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı yetkilileri, KPSS'de yüksek puan alan ancak mülakatta elenen öğretmen adayları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Aralarında yazınızda belirttiğiniz gibi yazılı sınavda Türkiye derecesi bulunan adaylar dahil, yeter puan alanların mülakatta düşük not verilerek elenmelerinin tek nedeni yapılan güvenlik soruşturmasını geçememiş olmalarıdır" dedi.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman önceki gün yazısında gündeme getirdiği mülakatta elenen öğretmen adayları yazısının ardından Bakanlık yetkilileri açıklama yaptı.
apılan açıklamada, "Aralarında yazınızda belirttiğiniz gibi yazılı sınavda Türkiye derecesi bulunan adaylar dahil, yeter puan alanların mülakatta düşük not verilerek elenmelerinin tek nedeni yapılan güvenlik soruşturmasını geçememiş olmalarıdır. KPSS yazılı sınavında yeter puan alıp da mülakatta düşük puan verilenlerin tamamı bu kapsamdaki adaylardır" denildi.
"Bu yöntemin ‘torpilli adayların önünü açmak için yapıldığı’ iddiaları kesinlikle doğru değil" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlığımız asla bu tür haksızlıklara izin vermez ve bu yöntemi de böyle bir haksızlığı hayata geçirmek için kullanmaz. 2018 KPSS’de mülakata hak kazanan toplam 60 bin aday vardı. Yaklaşık 1000 aday güvenlik soruşturmasına takıldığı için bu yöntem kullanılarak elenmiştir. Güvenlik soruşturması maalesef ancak yazılı sınavı geçtikten sonra başlıyor ve sonucu aday mülakata girmeden önce bildiriliyor. Hal böyle olunca da o adayı elemek için maalesef bakanlığımız böyle bir yöntem kullanılıyor. Güvenlik soruşturması adayların sadece kendileri ile ilgili yapılmaktadır. Bağlayıcı olan adayların şahsi durumlarıdır. Anne, baba, kardeş ve yakın akrabalar dahil herhangi birinin suça karışmış olması adayın güvenlik soruşturmasına olumsuz etki yapmaz."
HaberTürk'ten Sevilay Yılman'ın yazısı şöyleydi;
Türkiye 1’incisi de olsan KPSS’de elenebilirsin! Çünkü…
KPSS yazılı sınavlarında başarılı not elde ederek mülakata girmeye hak kazanan ancak hepi topu 3 dakika süren bu mülakatlarda düşük not alarak elenen yüzlerce öğretmen adayının isyanına tercüman olmaya çalıştığım önceki günkü yazım epeyce ses getirdi.
İsmini veremeyeceğim ama bilgilendirilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iki üst düzey yetkili tarafından arandım.
Ve açık söyleyeyim… Duyduklarım karşısında da şoka girdim.
Meğer aralarında branşında Türkiye derecesi bile yapan adaylara mülakat sınavlarında düşük puan verilmesinin nedeni tamamının güvenlik soruşturmasına takılmasıymış.
Yani bu bir yöntemmiş.
Yani bakanlık yazılı sınavda yeterli puan almış olsa da, derece yapmış olsa da güvenlik soruşturmasında sorunlu görülen bir adayı devre dışı bırakmak, elemek için böyle bir yola başvuruyormuş.
Şimdi biliyorum ki çoğunuz da benim ilk anda verdiğim tepkiyi veriyorsunuz.
Büyük bir ihtimalle kendi kendinize; “Nasıl yani?” falan diyorsunuz.
Ve ardı ardına benim sorduğum soruları soruyor, güvenlik soruşturmasına takılan adayların neden böyle bir yöntem kullanılarak elendiğini anlamaya çalışıyorsunuz.
Merak etmeyin ben, arayan bakanlık yetkililerine sizlerin de kafanızı meşgul edecek tüm soruları sordum ve yanıtlarını da aldım.
İşte o cevaplar değerli okurlarım…
“Aralarında yazınızda belirttiğiniz gibi yazılı sınavda Türkiye derecesi bulunan adaylar dahil, yeter puan alanların mülakatta düşük not verilerek elenmelerinin tek nedeni yapılan güvenlik soruşturmasını geçememiş olmalarıdır.
KPSS yazılı sınavında yeter puan alıp da mülakatta düşük puan verilenlerin tamamı bu kapsamdaki adaylardır.
Bu yöntemin ‘torpilli adayların önünü açmak için yapıldığı’ iddiaları kesinlikle doğru değil. Bakanlığımız asla bu tür haksızlıklara izin vermez ve bu yöntemi de böyle bir haksızlığı hayata geçirmek için kullanmaz.
2018 KPSS’de mülakata hak kazanan toplam 60 bin aday vardı. Yaklaşık 1000 aday güvenlik soruşturmasına takıldığı için bu yöntem kullanılarak elenmiştir.
Güvenlik soruşturması maalesef ancak yazılı sınavı geçtikten sonra başlıyor ve sonucu aday mülakata girmeden önce bildiriliyor. Hal böyle olunca da o adayı elemek için maalesef bakanlığımız böyle bir yöntem kullanılıyor.
Güvenlik soruşturması adayların sadece kendileri ile ilgili yapılmaktadır. Bağlayıcı olan adayların şahsi durumlarıdır. Anne, baba, kardeş ve yakın akrabalar dahil herhangi birinin suça karışmış olması adayın güvenlik soruşturmasına olumsuz etki yapmaz.”
Şimdi gelelim bakanlığın tarafıma yapmış olduğu açıklamaya dair benim tam olarak ne düşündüğüm hususuna.
Bir kere şunu diyeyim peşin peşin…
Bu ülke FETÖ denilen o alçak yapı nedeniyle öyle debdebeli, öyle kaotik olaylar yaşadı ki, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen olarak istihdam edeceği kişiler ile ilgili güvenlik soruşturmasına başvurması çok isabetli, doğru bir yöntem.
Ve bence güvenlik soruşturması sadece öğretmenlikte değil, kamuya ait tüm çalışma alanlarında yapılmalı.
Toplam rakamın 1000 civarında olduğunu söylüyor Bakanlık. Bana çok geldi bu sayı ama buna da itiraz edemiyorum çünkü “60 bin kişi içerisinden sadece 1000 kişinin güvenlikle ilgili sorunlu olması çok değil” diyor Bakanlık.
Benim itirazım büyük bir ihtimalle hepinizin itiraz ettiği husus…
Mutlaka siz de şöyle diyorsunuz: Madem aday güvenlik soruşturmasına takılıyor o halde neden mülakata alınıyor?
Neden oldukça kafa karıştırıcı ve kamuoyunda gereksiz polemiklere yol açan bu yöntem kullanılıyor?
Tabii bunun da cevabını almaya çalıştım görüştüğüm Bakanlık yetkililerinden.
Ama doğruyu söyleyeyim, alamadım!
Çünkü onlar da tam olarak bunun neden böyle olduğunu bilmiyorlar.
Şahsi görüşüm, bir dahaki sefere bu yöntem kesinlikle kullanılmamalı.
Benim kanaatim adaylar KPSS’ye müracaat ettikten hemen sonra güvenlik soruşturması yapılmalı ve eğer sorun varsa o adaya bu durum bildirilerek yazılı sınava da alınmamasıdır.
Güvenlik soruşturmasına takılanlar ne yapmışlar, nasıl bir yanlışa düşmüşler de öğretmen yapılmayacak kadar güvensizliğe neden olmuş devlet nezdinde bilmiyorum. Ama bence kim olursa, ne olursa olsun insanların umutlarıyla oynamamak lazım.
Öğretmen olma hevesindeki genç bir adayın KPSS için müracaat parasını alıp, boşu boşuna sınava sokup, en sonunda “Pardon! Bize güven vermiyorsun öğretmen olmak için” demek yerine…
Peşin peşin, “Kusura bakma senin devlette istihdamını sağlamak çok zor!” demek en doğrusu, dahası en vicdanlısı olur…
Değil mi?
he bireeeeeeeee
Yüzde yüz doğru
Benimde çok saçma nedenden dolayı güvenlik soruşturmam olumsuz geldi. Memuriyete engeli yok aslında. Türkiye şartlarında dayımız amcamız olsaydı güvenlik soruşturması olumlu gelecekti tabi. Yazıklar olsun diyorum. Bu günlerin hesabını soracak birileri çıkar elbette. Bir kurumda güvenlik soruşturmasının olumsuz gelipte diğer kurumda olumlu gelmesi demek oluyor ki adalet ve sistemimiz yok acemice, kanunsuzca yapılıyor bu güvenlik soruşturması denen illet.
direkt kişinin kendisinden kaynaklı ise yapılan doğru ancak yakınından akrabasından dayısından amcasından vs. kaynaklı bi elemeyse bence adil değil her koyun kendi bacağından asılır kimse başkalarının işlediği suça ortak edilemez sırf aile bağı var diye
MÜLAKAT PUANI SIRALAMASINA GÖRE 1000 KİŞİLİK Bİ EK ALIM OLMASI LAZIM O ZAMAN
Hepsi hikaye güvenlik sorusturmasiymis minareyi çalan kılıfını uydurur demiyolr boşuna çocuk mu kandiriyosunuz siz al sana bi şeker sus der gibi bakanlık bile entrika peşinde ya
Sevilay hanım iyi günler..Bugün yazınızı okudum.. Öncelikle sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim..Fakat MEB yetkililerinin bazı cevapları hatali olmuş..Daha doğrusu sizi yanıltma amaçlı, ve sesimizi kısma amaçlı cevaplar...Öncelikle bizi güvenlik soruşturmasindan bıraktıklarını size söylemişler fakat bizim yaptığımız itirazlarda cevap olarak sadece mülakat kıstasları göz önüne alınmıştır, başka hiç bir kıstas değerlendirmeye tabi tutulmamıstir dediler..Bu birinci yalan maalesef..İkinci olarak yönetmeliğe göre bir kişinin güvenlik soruşturması ancak ataması yapıldıktan sonra emniyet tarafından yapılır ve eğer kişi sorunlu ise güvenlik soruşturması olumsuz olur ve kişi bırakılır.Bu sekilde bir güvenlik soruşturması tamamen hukuka aykırıdır.. Koskoca bakanlık maalesef hukuku ayaklar altına almıştır..üçüncü olarak bir çok arkadaşımızin sicilleri ve arşiv kayıtları tertemizdir..Ben şahsen il emniyete gittim ve orda benim hakkımda bir soruşturma yapılmadığı ve sicilimin temiz olduğu söylendi..Buda gösteriyor ki MEB fişleme yöntemiyle elde edilmiş bilgiler doğrultusunda bizi bırakmış..Bu hukuksuzlugun en büyüğü zaten.. Yasalarımız da fişleme yapan yetkililer hakkında hapis cezasından bile bahsedilir..Ama gelin görün ki bu fişleme birilerimizin geleceğini mahvetme pahasına hayata geçiriliyor.. Sevilay hanım eğer MEB yetkililerine bu sorduklarimi da sorarsanız, nasıl bir çıkmaza düştüklerini göreceksiniz.. Size güveniyoruz ve sesimiz olacağınızdan şüphemiz yok..İyi günler dilerim..
Guvenlik sorusturmasindan dolayi dusuk puan veriliyormus. Guvenlik sorusturmasi sadece torpilden ibaretse haklisiniz. Yaziklar olsun. Hakkimi yiyenlerede hakkimi helal etmiyorum. Mulakata 1. Siradan girip sonuncu cikiyoruz. Adalet bakanliginda torpil donuyor neyi konusuyorsam bu ulkenin adalet sistemini