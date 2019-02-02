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Mülakat Kalkmalı mı Anketi!

Abbas Güçlü tarafından kurulan EDUTR isimli gençlik video platformu sosyal medyadan mülakat sistemi kalkmalı mı yoksa devam etmeli mi sorulu bir anket düzenledi. Ankete saatler içinde binlerce kişi katıldı. İşte detaylar..

Mülakat Kalkmalı mı Anketi!

Abbas Güçlü tarafından kurulan EDUTR isimli gençlik video platformu sosyal medyadan mülakat sistemi kalkmalı mı yoksa devam etmeli mi sorulu bir anket düzenledi. Ankete saatler içinde binlerce kişi katıldı. İşte detaylar..

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:42
Mülakat Kalkmalı mı Anketi!

Abbas Güçlü tarafından kurulan EDUTR isimli gençlik video platformu sosyal medyadan mülakat sistemi kalkmalı mı yoksa devam etmeli mi sorulu bir anket düzenledi. Ankete saatler içinde binlerce kişi katıldı. İşte detaylar..

Mülakat sistemi kalkmalı mı, yoksa aynen devam mı etmeli? sorusu sosyal medya kullanıcılarına yöneltildi.

10 bin civarında kullanıcı ankete katılım gösterdi. Abbas Güçlü eğitim dünyasında sözüne itibar edilen bir isim olduğu için ona ait bir platform üzerinden böyle bir anket çalışmasının yapılması önemli olarak nitelendirildi.

Anket için hala oy kullanılabiliyor. 

İşte o anket;

Anket'in şıklarında kesinlikle devam etmeli, çoktan kalkmalıydı, tanımadan olmaz, objektif değil seçenekleri yer alıyor. Anket'in şuanki sonuçlarına göre %68 oranında çoktan kalkmalıydı şıkkı açık ara önde gidiyor.

Ankete katılıp oy kullanmak için buraya tıklayanız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.02.2019 22:21
Anahtar Kelimeler:
mülakat kalkmalı anketi
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B.. 2 saat önce

Kesinlikle kalkmalı üyük bir engel iş bulma yolunda büyük bir engel bence kalksın

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