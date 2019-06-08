Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Flaş Karar!

Öğretmen yetiştirilmesiyle alakalı olarak düzenlenen toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'dan önemli açıklamalar geldi.

Pedagoik formasyona yönelik olarak detayları paylaşan Safran açıklamasında;

"neler yapabiliriz diye düşündük ve ilk olarak ilgilenmemiz gereken en rasyonel ve reel konunun öğretmen eğitimi olduğuna karar verdik" dedi.

Öğretmen eğitimi ve 3600 ek gösterge ile emekli olacak öğretmen sayısı ve sistem üzerinden karşılaştırılan öğretmen sayısı talebi hakkında detayları paylaşan Safran açıklamasında;

"Sistem içerisinde bir milyon öğretmen var. 650 bin civarında formasyon almış, hazır bekleyen öğretmen adayı var ve bunun yanı sıra 95 eğitim fakültesinde okuyan 226 bin öğrenci var.

Yani bir milyon öğretmen ve bir milyon da öğretmen olmayı bekleyen var. Şayet 3600 ek gösterge çıkarsa emekli olacak öğretmen sayısı 88 ila 100 bin arasında.

Bundan sonra normal şekilde Milli Eğitim Bakanlığından her yıl emekli olacak öğretmen sayısı 5-6 bin arasında, yani sisteme her yıl 5-6 bin öğretmen gerekiyor ancak elimizdeki rakam 1 milyonun üzerinde ve devam edecek.

Bu anlamda neler yapabiliriz diye düşündük ve ilk olarak ilgilenmemiz gereken en rasyonel ve reel konunun öğretmen eğitimi olduğuna karar verdik.

Dünyanın hiçbir yerinde eğitimin kalitesi o ülkenin mevcut öğretmenlerinin kalitesinin üzerinde olamaz." ifadelerinde bulundu.

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILIYOR

Prof. Dr. Safran pedagojik formasyonu kaldıracaklarını ifade ederek;

"Öğretmenlerimiz arasında 300 bin civarında çok iyi bir kitle ve bunlar okullara dağılmış ve bir şekilde eğitimi götürüyor. Bunun dışında bir 300 binlik ikinci bir kitle var biz bu işi yaparız da şöyle böyle diyen; ancak başka bir 300 binlik kitle var ki bunlar tamamen umudu kesmiş.

Tüm bunların ortalaması, kuma saplanan bir araç gibi patinaj yapıyor. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim motivasyonlarını bir tık yukarı atabilirsek eğitimde kıpırdanma yaşayacağımıza inanıyoruz.

Eğitim fakültesindeki arkadaşlarımızın pedagojik formasyona verdikleri emeğin yarısını öğretmen eğitimine vermelerini istiyoruz ve bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyoruz." dedi.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Öğretmen olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olunması gerekir. Ama Başka fakültelerden mezun olan kişiler Pedagojik formasyon dersi alarak öğretmenlik yapmaya hak kazabiliyordu. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişiler Pedagojik formasyonla öğretmenlik yapabiliyorlardı.

Eğitim fakültesinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyenler için üniversitelerin size verdiği hızlandırılmış eğitim bilimleri dersleridir. Her üniversitenin kendisine göre şartları vardır. Bunlar kontenjan sınırı ve not ortalamasıyla ilgilidir. Lisans eğitimi sürecinde formasyon almak isteyenlerin, okuduğu üniversitenin başvuru tarihlerini takip etmeleri ve şartlarını bilmeleri yeterlidir. Mezun olduktan sonra ister kendi mezun olduğunuz üniversitede; isterse de başka bir yükseköğretim kurumunda formasyon eğitimi alabilirsiniz.

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