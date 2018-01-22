Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Şube Müdürlüğü Sınavı Açıklaması! Sınav Tarihi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Şube Müdürlüğü Sınavı Açıklaması! Sınav Tarihi 1 Nisan 2018

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından şube müdürlüğü sınavına ilişkin beklenen duyuru yayımlandı. MEB Şube Müdürlüğü sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleşecek. Sınavla 513 şube müdürünün atanması bekleniyor.

MEB'in Sosyal Medya Hesabından yapılan duyuruda, "1 Nisan 2018 tarihinde şube müdürlüğü sınavı yapılacak. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek sınavla 513 şube müdürünün ataması yapılacak." ifadelerine yer verildi.