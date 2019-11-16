Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıkladı: Öğretmen Maaşlarına Zam!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Selçuk, şunları kaydetti:

BÜTÇE: Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yerine getirebilmek için eğitim bütçemiz, 177 milyar 605 milyon 504 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2020 merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16.2’sini oluşturuyor. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan 946 bin 114 öğretmenimiz bulunmakta. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’ine tekabül etmekte.

EBA: Dijital eğitim platformumuz EBA, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yenilendi. Öğrencilerimize motive edici bir deneyim yaşatmak amacıyla “Puanlandırma Sistemi” ve “Arma Sistemi” uygulamaya konuldu. TAŞIMALI EĞİTİM: 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 209 bin 621 öğrenci taşıma hizmetlerinden faydalanmakta. Bakanlık bütçemiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan taşıma ve öğle yemeği hizmetleri için toplam 4 milyar 514 milyon TL kaynak ayrıldı. 2019 itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrencimiz aylık 275,53 TL burs almakta ve 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrencimiz barınma hizmetlerinden faydalanıyor.

ÖZEL ÖĞRETİM TEŞVİKİ: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, eğitim-öğretim desteği kapsamına yeni öğrenci alınmadı. Ancak 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında eğitim öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan ilkokul 2, 3, 4. sınıf, ortaokul 6, 7, 8. sınıf ve ortaöğretim 10, 11, 12. sınıf ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hazırlık sınıfında destek alan öğrencilerden toplamda 90 bin 365 öğrencinin eğitim ve öğretim desteği ödemesi devam edecek.

MAARİF VAKFI: Bugün itibarıyla Türkiye Maarif Vakfı; 100 ülke ile resmî temas sağlamış, 47 ülkede temsilcilik açmış ve 41 ülkede toplam 314 okul, üniversite ve eğitim merkezi ile eğitim ve öğretim hizmeti sunuyor.

ÖĞRETMEN MAAŞI: 1 Temmuz itibarıyla bakanlığımız bünyesinde resmi okullarda göreve yeni başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 3 bin 910 TL, ek ders ücreti net 16.32 TL olmuştur. Haftada 15 saat, ayda 60 saat ek ders veren bir öğretmene 980 TL ek ders ücreti ile birlikte toplamda 4 bin 890 TL aylık ücret ödenmekte. Tüm öğretmenlere, her öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmekte olup 2019-2020 eğitim öğretim yılında bin 180 TL ödendi.

"ÖĞRETMEN MAAŞLARI VAİZLERDEN DÜŞÜK"

Bakan Ziya Selçuk’un bütçe sunumunun ardından milletvekilleri eğitimle ilgili görüşlerini belirtti. CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, “2020 bütçesine baktığımızda, atanamayan öğretmenlere müjde verecek bir bütçe olmadığını görmek lazım. Öğretmen maaşları ortalamada vaizlerden daha düşük” diye konuştu. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise, “Öğretmen alımında radikal kararlar almamız lazım. Sayın bakan işte davul başkasında tokmak başkasında olunca böyle oluyor” dedi.

ÖZELLER ARTTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2018-2019 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri hariç tüm özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 8.72’ye ulaştı. Örgün eğitim içerisindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranı ise yüzde 19,2’dir” dedi. Bakanlığın bütçe kitapçığında ise, “Son yıllarda özel okullara verilen teşvikler ve dönüşüm programı sayesinde özel okul sayılarında önemli bir artış kaydedilmiştir. Örneğin, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında bin 603 özel ortaöğretim okulu bulunmaktayken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu rakam 3 bin 589’a ulaştı” denildi. (Milliyet)