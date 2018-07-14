Memur Sen'den Yeni Bakana Kritik 13 Maddelik Çağrı

Memur-Sen heyeti Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Prof. Dr. Ziya Selçuk ile öğretmenlerin birçok sorununu görüştü.
Bir açıklama yapan Memur Sen 13 maddelik çağrısını şu şekilde aktardı:
1- Öğretmene daha fazla itibar edilmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak projelere ağırlık verilmesi,
2- Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi,
3- Sözleşmeli personelin sorunlarının çözülmesi gibi acil meseleler için çalışma ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi,
4- Seçim öncesi sözü verilen 3600 ek gösterge,
5- İstihdam sürecindeki zorluklar, öğretmen açığı, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla istihdam,
6- Eğitimcileri bezdiren Alo 147 hattı,
7- İstihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki zorlular ve mahrumiyetler,
8- Kariyer basamaklarına yeniden işlerlik kazandırılması,
9- Performans değerlendirmesinin bakanlık gündeminden tamamen kaldırılması,
10- Okul yöneticilerinin işveren muamelesi görmesi,
11- Alan değişikliği talepleri,
12- Okulların ödenek ve bütçe ihtiyacı,
13- 40 yaş mağduru öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılar.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA