Memur Sen'den Yeni Bakana Kritik 13 Maddelik Çağrı

Memur-Sen heyeti Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Prof. Dr. Ziya Selçuk ile öğretmenlerin birçok sorununu görüştü.

Bir açıklama yapan Memur Sen 13 maddelik çağrısını şu şekilde aktardı:

1- Öğretmene daha fazla itibar edilmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak projelere ağırlık verilmesi,

2- Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi,

3- Sözleşmeli personelin sorunlarının çözülmesi gibi acil meseleler için çalışma ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi,

4- Seçim öncesi sözü verilen 3600 ek gösterge,

5- İstihdam sürecindeki zorluklar, öğretmen açığı, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla istihdam,

6- Eğitimcileri bezdiren Alo 147 hattı,

7- İstihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki zorlular ve mahrumiyetler,

8- Kariyer basamaklarına yeniden işlerlik kazandırılması,

9- Performans değerlendirmesinin bakanlık gündeminden tamamen kaldırılması,

10- Okul yöneticilerinin işveren muamelesi görmesi,

11- Alan değişikliği talepleri,

12- Okulların ödenek ve bütçe ihtiyacı,

13- 40 yaş mağduru öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılar.

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