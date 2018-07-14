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Memur Sen'den Yeni Bakana Kritik 13 Maddelik Çağrı

Memur Sen, Milli Eğitim yeni bakanına yönlendirmek üzere 13 öneri ve talep hazırladı ve bu taleplerini yeni bakana iletti.

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Memur Sen'den Yeni Bakana Kritik 13 Maddelik Çağrı

Memur Sen, Milli Eğitim yeni bakanına yönlendirmek üzere 13 öneri ve talep hazırladı ve bu taleplerini yeni bakana iletti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:01
Memur Sen'den Yeni Bakana Kritik 13 Maddelik Çağrı

Memur-Sen heyeti Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Prof. Dr. Ziya Selçuk ile öğretmenlerin birçok sorununu görüştü.

Bir açıklama yapan Memur Sen 13 maddelik çağrısını şu şekilde aktardı:

1- Öğretmene daha fazla itibar edilmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak projelere ağırlık verilmesi,

2- Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi,

3- Sözleşmeli personelin sorunlarının çözülmesi gibi acil meseleler için çalışma ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi,

4- Seçim öncesi sözü verilen 3600 ek gösterge,

5- İstihdam sürecindeki zorluklar, öğretmen açığı, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla istihdam,

6- Eğitimcileri bezdiren Alo 147 hattı,

7- İstihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki zorlular ve mahrumiyetler,

8- Kariyer basamaklarına yeniden işlerlik kazandırılması,

9- Performans değerlendirmesinin bakanlık gündeminden tamamen kaldırılması,

10- Okul yöneticilerinin işveren muamelesi görmesi,

11- Alan değişikliği talepleri,

12- Okulların ödenek ve bütçe ihtiyacı,

13- 40 yaş mağduru öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılar.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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MebMemur SenMemur
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