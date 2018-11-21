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MEB'den İyi ki Varsın Öğretmenim Çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 24 Kasım'da minnettar olduğumuz öğretmenlerimiz için yapacağımız kutlamalar için güzel bir video çalışması hazırladı. İyi ki Varsın Öğretmenim etiketi ile sosyal medyada paylaşılan video kısa zaman içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

MEB'den İyi ki Varsın Öğretmenim Çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 24 Kasım'da minnettar olduğumuz öğretmenlerimiz için yapacağımız kutlamalar için güzel bir video çalışması hazırladı. İyi ki Varsın Öğretmenim etiketi ile sosyal medyada paylaşılan video kısa zaman içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:12
MEB'den İyi ki Varsın Öğretmenim Çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 24 Kasım'da minnettar olduğumuz öğretmenlerimiz için yapacağımız kutlamalar için güzel bir video çalışması hazırladı. İyi ki Varsın Öğretmenim etiketi ile sosyal medyada paylaşılan video kısa zaman içerisinde yüzlerce beğeni aldı.

Sevgine, bilgine, emeğine minnettarız notuyla paylaşılan video izleyenleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı...

Bizim için eğildin, bizim için çalıştın, bizim için bekledin, sevgine, bilgine, emeğine minnetarız ifadeleri içeren video şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 23:16
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meb den iyi varsın öğretmenim çalışması
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