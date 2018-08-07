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MEB'den Ek Ders Ücreti Karşılığında Sözleşmeli Öğretmenlik Yapanlar için Sözlü Sınav Duyurusu!..

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Başvurularına İlişkin Açıklama yayımlandı.

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MEB'den Ek Ders Ücreti Karşılığında Sözleşmeli Öğretmenlik Yapanlar için Sözlü Sınav Duyurusu!..

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Başvurularına İlişkin Açıklama yayımlandı.

07 Ağustos 2018 Salı 21:22
MEB'den Ek Ders Ücreti Karşılığında Sözleşmeli Öğretmenlik Yapanlar için Sözlü Sınav Duyurusu!..

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Başvurularına İlişkin Açıklama yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklama şöyle;

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanma sürecini içeren adayların Bakanlığımızca belirlenen sözlü sınav merkezlerini tercih işlemleri 04 Ağustos 2018 tarihinde sonuçlanmıştır. 

01-04 Ağustos 2018 tarihleri arasında tercihte bulunamayan adayların sınav merkezleri ise Bakanlığımızca belirlenecektir.

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Son Güncelleme: 07.08.2018 22:49
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