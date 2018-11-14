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MEB'de Öğrenci Andı Şoku!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay!a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

MEB'de Öğrenci Andı Şoku!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay!a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:40
MEB'de Öğrenci Andı Şoku!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay!a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından ajanslara yansıya bilgiye göre, "Öğrenci Andı" davasıyla ilgili Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulanan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatın görevine son verildi. Bakanlığın ayrıca, medyaya yansıyan konulara ilişkin gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde Danıştaya sunacağı bilgisi paylaşıldı.

Son Güncelleme: 14.11.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
meb öğrenci andı şoku
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