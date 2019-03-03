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MEB'de Görev Yapan Öğretmen Sayısı Açıklandı!

cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesi cevaplandı. Mîllî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı cevapta MEB'de tüm branşlar bazında çalışan öğretmen sayısı açıklanmış oldu.

MEB'de Görev Yapan Öğretmen Sayısı Açıklandı!

cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesi cevaplandı. Mîllî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı cevapta MEB'de tüm branşlar bazında çalışan öğretmen sayısı açıklanmış oldu.

03 Mart 2019 Pazar 12:42
MEB'de Görev Yapan Öğretmen Sayısı Açıklandı!

cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesi cevaplandı. Mîllî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı cevapta MEB'de tüm branşlar bazında çalışan öğretmen sayısı açıklanmış oldu.

Bakanlıktan verilen cevapta "Bakanlığımızın 14.02.2019 tarihli MEBBİS kayıtlarına göre tüm alanlar bazında 920.524 öğretmen görev yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 03.03.2019 17:49
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meb görev yapan öğretmen sayısı açıklandı
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