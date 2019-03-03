MEB'de Görev Yapan Öğretmen Sayısı Açıklandı!

cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesi cevaplandı. Mîllî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı cevapta MEB'de tüm branşlar bazında çalışan öğretmen sayısı açıklanmış oldu.