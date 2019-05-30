MEB:60 ilde il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı!

İl içi atama sonuçları dün itibariyle açıklanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama sonuçlarında 60 ile tayinler gerçekleştirildi. İşte 2019 il içi atama sonuçlarını açıklanan iller ve tüm detaylar haberimizde.



MEB il içi öğretmen atama sonuçları il il açıklanıyor. İl içi atama sonuçları dünden beri birçok vatandaş tarafından heyecanla başlanıyor. Görev yaptığı il içerisinde farklı bir okula tayinini isteyen öğretmenlerin talepleriyle ilgili sonuçlardan 60 il açıklandı. 2019 il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden erişime adım adım açılıyor.

60 il içi atama (tayin) sonuçları

İl içi yer değiştirme inha listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sonuçlar, bazı il müdürlüklerinde eğitim-öğretim sınıfı dışındaki personeller için açıklanırken, bazı illerde ise öğretmen kadrosu dahilinde açıklandı. Saat 07:55 itibari ile Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde il içi atama sonuçları açıklandı. Sizlerle tüm illerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sitelerini paylaşıyor. İl içi atama sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

İl içi atama sonucu sorgulamaa: https://mebbis.meb.gov.tr/

Hangi iller açıklandı?

01 Adana İl atama sonuçları

02 Adıyaman İl atama sonuçları açıklandı

03 Afyon İl atama sonuçları

04 Ağrı İl atama sonuçları

05 Amasya İl atama sonuçları

06 Ankara İl atama sonuçları

07 Antalya İl atama sonuçları

08 Artvin İl atama sonuçları

09 Aydın İl atama sonuçları

10 Balıkesir İl atama sonuçları

11 Bilecik İl atama sonuçları

12 Bingöl İl atama sonuçları

13 Bitlis İl atama sonuçları

14 Bolu İl atama sonuçları

15 Burdur İl atama sonuçları

16 Bursa İl atama sonuçları

17 Çanakkale İl atama sonuçları

18 Çankırı İl atama sonuçları

19 Çorum İl atama sonuçları

20 Denizli İl atama sonuçları

21 Diyarbakır İl atama sonuçları

22 Edirne İl atama sonuçları

23 Elazığ İl atama sonuçları

24 Erzincan İl atama sonuçları

25 Erzurum İl atama sonuçları

26 Eskişehir İl atama sonuçları

27 Gaziantep İl atama sonuçları

28 Giresun İl atama sonuçları

29 Gümüşhane İl atama sonuçları

30 Hakkari İl atama sonuçları

31 Hatay İl atama sonuçları

32 Isparta İl atama sonuçları

33 Mersin İl atama sonuçları

34 İstanbul İl atama sonuçları

35 İzmir İl atama sonuçları

36 Kars İl atama sonuçları

37 Kastamonu İl atama sonuçları

38 Kayseri İl atama sonuçları

39 Kırklareli İl atama sonuçları

40 Kırşehir İl atama sonuçları

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