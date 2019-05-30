MEB:60 ilde il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı!

İl içi atama sonuçları dün itibariyle açıklanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama sonuçlarında 60 ile tayinler gerçekleştirildi. İşte 2019 il içi atama sonuçlarını açıklanan iller ve tüm detaylar haberimizde.
MEB il içi öğretmen atama sonuçları il il açıklanıyor. İl içi atama sonuçları dünden beri birçok vatandaş tarafından heyecanla başlanıyor. Görev yaptığı il içerisinde farklı bir okula tayinini isteyen öğretmenlerin talepleriyle ilgili sonuçlardan 60 il açıklandı. 2019 il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden erişime adım adım açılıyor.
60 il içi atama (tayin) sonuçları
İl içi yer değiştirme inha listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sonuçlar, bazı il müdürlüklerinde eğitim-öğretim sınıfı dışındaki personeller için açıklanırken, bazı illerde ise öğretmen kadrosu dahilinde açıklandı. Saat 07:55 itibari ile Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde il içi atama sonuçları açıklandı. Sizlerle tüm illerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sitelerini paylaşıyor. İl içi atama sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.
İl içi atama sonucu sorgulamaa: https://mebbis.meb.gov.tr/
Hangi iller açıklandı?
01 Adana İl atama sonuçları
02 Adıyaman İl atama sonuçları açıklandı
03 Afyon İl atama sonuçları
04 Ağrı İl atama sonuçları
05 Amasya İl atama sonuçları
06 Ankara İl atama sonuçları
07 Antalya İl atama sonuçları
08 Artvin İl atama sonuçları
09 Aydın İl atama sonuçları
10 Balıkesir İl atama sonuçları
11 Bilecik İl atama sonuçları
12 Bingöl İl atama sonuçları
13 Bitlis İl atama sonuçları
14 Bolu İl atama sonuçları
15 Burdur İl atama sonuçları
16 Bursa İl atama sonuçları
17 Çanakkale İl atama sonuçları
18 Çankırı İl atama sonuçları
19 Çorum İl atama sonuçları
20 Denizli İl atama sonuçları
21 Diyarbakır İl atama sonuçları
22 Edirne İl atama sonuçları
23 Elazığ İl atama sonuçları
24 Erzincan İl atama sonuçları
25 Erzurum İl atama sonuçları
26 Eskişehir İl atama sonuçları
27 Gaziantep İl atama sonuçları
28 Giresun İl atama sonuçları
29 Gümüşhane İl atama sonuçları
30 Hakkari İl atama sonuçları
31 Hatay İl atama sonuçları
32 Isparta İl atama sonuçları
33 Mersin İl atama sonuçları
34 İstanbul İl atama sonuçları
35 İzmir İl atama sonuçları
36 Kars İl atama sonuçları
37 Kastamonu İl atama sonuçları
38 Kayseri İl atama sonuçları
39 Kırklareli İl atama sonuçları
40 Kırşehir İl atama sonuçları
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