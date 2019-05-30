Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
88955
ALTIN
242.795
DOLAR
5.9086
STERLIN
7.4636
EURO
6.5803

MEB:60 ilde il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı!

İl içi atama sonuçları dün itibariyle açıklanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama sonuçlarında 60 ile tayinler gerçekleştirildi. İşte 2019 il içi atama sonuçlarını açıklanan iller ve tüm detaylar haberimizde.

MEB:60 ilde il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı!

İl içi atama sonuçları dün itibariyle açıklanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama sonuçlarında 60 ile tayinler gerçekleştirildi. İşte 2019 il içi atama sonuçlarını açıklanan iller ve tüm detaylar haberimizde.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:16
MEB:60 ilde il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı!

İl içi atama sonuçları dün itibariyle açıklanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama sonuçlarında 60 ile tayinler gerçekleştirildi. İşte 2019 il içi atama sonuçlarını açıklanan iller ve tüm detaylar haberimizde.
 

MEB il içi öğretmen atama sonuçları il il açıklanıyor. İl içi atama sonuçları dünden beri birçok vatandaş tarafından heyecanla başlanıyor.  Görev yaptığı il içerisinde farklı bir okula tayinini isteyen öğretmenlerin talepleriyle ilgili sonuçlardan 60 il açıklandı. 2019 il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden erişime adım adım açılıyor.

60 il içi atama (tayin) sonuçları

İl içi yer değiştirme inha listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sonuçlar, bazı il müdürlüklerinde eğitim-öğretim sınıfı dışındaki personeller için açıklanırken, bazı illerde ise öğretmen kadrosu dahilinde açıklandı. Saat 07:55 itibari ile Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde il içi atama sonuçları açıklandı. Sizlerle tüm illerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sitelerini paylaşıyor. İl içi atama sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

İl içi atama sonucu sorgulamaa: https://mebbis.meb.gov.tr/

Hangi iller açıklandı?

01    Adana İl atama sonuçları 
02    Adıyaman İl atama sonuçları açıklandı
03    Afyon İl atama sonuçları 
04    Ağrı İl atama sonuçları 
05    Amasya İl atama sonuçları 
06    Ankara İl atama sonuçları
07    Antalya İl atama sonuçları 
08    Artvin İl atama sonuçları 
09    Aydın İl atama sonuçları 
10    Balıkesir İl atama sonuçları 
11    Bilecik İl atama sonuçları 
12    Bingöl İl atama sonuçları 
13    Bitlis İl atama sonuçları 
14    Bolu İl atama sonuçları 
15    Burdur İl atama sonuçları 
16    Bursa İl atama sonuçları
17    Çanakkale İl atama sonuçları
18    Çankırı İl atama sonuçları 
19    Çorum İl atama sonuçları
20    Denizli İl atama sonuçları 
21    Diyarbakır İl atama sonuçları 
22    Edirne İl atama sonuçları
23    Elazığ İl atama sonuçları
24    Erzincan İl atama sonuçları
25    Erzurum İl atama sonuçları
26    Eskişehir İl atama sonuçları 
27    Gaziantep İl atama sonuçları
28    Giresun İl atama sonuçları
29    Gümüşhane İl atama sonuçları
30    Hakkari İl atama sonuçları 
31    Hatay İl atama sonuçları 
32    Isparta İl atama sonuçları
33    Mersin İl atama sonuçları
34    İstanbul İl atama sonuçları
35    İzmir İl atama sonuçları
36    Kars İl atama sonuçları 
37    Kastamonu İl atama sonuçları
38    Kayseri İl atama sonuçları 
39    Kırklareli İl atama sonuçları 
40    Kırşehir İl atama sonuçları 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.05.2019 12:29
Anahtar Kelimeler:
meb ilde il içi öğretmen atama sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB İl içi atama sonuçları öğren
MEB İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB İl içi atama sonuçları öğren
İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS 2019 il içi atama yer değiştirme takvimi
İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS 2019 il içi atama yer değiştirme takvimi
Bakanlığın 31 bin çalışanı işsiz kalacak!
Bakanlığın 31 bin çalışanı işsiz kalacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim