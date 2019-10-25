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MEB yazı yolladı: Maaş iadesi yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere yazı yolladı. Sözleşmeli öğretmenlik yaparken kadroya geçenlerin özlük hakları ile ilgili açıklama yaptı.Bakanlık yazısında 'Sözleşmelilikte geçen hizmet sürelerinin, memuriyete giriş derece ve kademesine eklenmesi ve sözleşmelilerden maaş iadesinin istenmemesi gerektiği vurgulandı.

MEB yazı yolladı: Maaş iadesi yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere yazı yolladı. Sözleşmeli öğretmenlik yaparken kadroya geçenlerin özlük hakları ile ilgili açıklama yaptı.Bakanlık yazısında 'Sözleşmelilikte geçen hizmet sürelerinin, memuriyete giriş derece ve kademesine eklenmesi ve sözleşmelilerden maaş iadesinin istenmemesi gerektiği vurgulandı.

25 Ekim 2019 Cuma 07:26
MEB yazı yolladı: Maaş iadesi yapılmayacak

Binlerce sözleşmeli öğretmen bekliyordu. Bakanlık harekete geçti ve ilk adım atıldı. Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmaya başlandı. Kararname illere yollandı. İlke etapta 3 bin 200 öğretmen kadroya geçirilecek. Türkiye'de 103 bin sözleşmeli öğretmen bulunuyor. Sözleşmeli öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışıyordu. Her sene öğretmenlerle sözleşme yeniliyordu. 4 yıl sonunda öğretmenler kadroya alınıyordu. 2 yıl da kadrolu olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl görev yaptıktan sonra faklı illere tayin isteyebiliyordu. Yeni düzenlemeyle 4+2 yıl olan bu süreler bu yıl 3+1 olarak değiştirilmişti. 

KARARNAME İLE DUYURULDU  

Yani 3 yıl çalışıp kadro alan sözleşmeli öğretmenler 1 yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. Bu kapsamda 3 yılını dolduran öğretmenler ne zaman kadroya alınacağını merak ediyordu. Müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "3 bin 200 sözleşmeli öğretmenimizin kadroya geçiş kararnamesi illere gönderildi" dedi.

Kararname ile birlikte dün de tüm illere sözleşmeliyken kadroya geçen öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin de bir yazı gönderildi.Gönderilen yazıda şunlar vurgulandı: "Sözleşmelilikte geçen hizmet sürelerinin, memuriyete giriş derece ve kademesine eklenecek.Sözleşmelilerden maaş iadesi istenmeyecek. Ek ders ücretleri göreve başladıkları tarihi takip eden ay başına kadar sözleşmeli öğretmen statüsü dikkate alınarak hesaplanacak"

İŞTE BAKANLIĞIN GÖNDERDİĞİ O YAZI:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları da Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı. 

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meb yazı yolladı maaş iadesi yapılmayacak
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