MEB Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınav Sonuçlarını Açıkladı

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, yurt dışına göndermek üzere yapılan okutman ve öğretmen mesleki yeterlilik sınavının sonucunun açıklandığı duyuruldu.