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MEB Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınav Sonuçlarını Açıkladı

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, yurt dışına göndermek üzere yapılan okutman ve öğretmen mesleki yeterlilik sınavının sonucunun açıklandığı duyuruldu.

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MEB Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınav Sonuçlarını Açıkladı

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, yurt dışına göndermek üzere yapılan okutman ve öğretmen mesleki yeterlilik sınavının sonucunun açıklandığı duyuruldu.

25 Mayıs 2018 Cuma 17:16
MEB Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınav Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Yapılan duyuruda yurt dışına okutman görevlendirme sınav sonuçlaırnın açıklandığı duyuruldu. Okutman ve öğretmenler, geçtiğimiz haftalarda mesleki yeterlilik için sınava girmiş ve yurt dışına gönderilmek üzere aday olmuştu. Bugün yayımlanan duyuruda sonuçların açıklandığı belirtildi.

13 Mayıs 2018 Tarihli Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları için tıklayın

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