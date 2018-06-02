MEB Öğretmen ve Yönetici Norm Kadrolarında Değişiklik Yaptı

2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda MEB Yöneticilerinin ve öğretmenlerin norm kadroları yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığına yer verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik şu şekilde verildi:

MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez."

Eski hükümde şu ifade yer alıyordu:

Müdür norm kadrosu



(5) Eğitim kampusu şeklinde yapılanan eğitim kurumları için bir müdür norm kadrosu verilir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

"(2) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kuramlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmez."

Eski hükümde şu ifadeler yer alıyordu:

Madde 6: Müdür başyardımcısı norm kadrosu

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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumuna,"

Eski hükümde yer alan ifadeler:

Madde 14: İlave müdür yardımcısı norm kadrosu

..... her özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı olmak üzere ilave 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Her derece ve türdeki özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarmda öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,"

"(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim kuramlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni nonn kadrosu daha verilir."

Eski hükümde yer alan ifadeler:

Madde 21:

(2) Okul rehberlik servislerine;

a) Özel eğitim anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) Anaokulları hariç olmak üzere, ilkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

(3) Anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan her bir eğitim kurumunun müdür yardımcısı norm kadrosu, bu Yönetmelikte eğitim kurumlarının tür ve derecelerine göre öngörülen kriterler esas alınarak birbirinden bağımsız olarak belirlenir. Eğitim kampüsü içerisinde birden fazla özel eğitim kurumunun yer alması halinde bu özel eğitim kuramlarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan özel eğitim kurumuna verilir.

(8) Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrosu, bu Yönetmelikte öğretmenler için öngörülen kriterler dikkate alınarak belirlenir."

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