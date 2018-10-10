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MEB Öğretmen Açığını Atama Yerine Ücretli Öğretmen ile Karşıladı: Faturası 3 Milyar TL

Milli eğitim Bakanlığı'nın planlama hatasından kaynaklı 153 Bin 640 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 41 bin 654 ihtiyaç fazlası öğretmenin olduğu ortaya çıktı.

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MEB Öğretmen Açığını Atama Yerine Ücretli Öğretmen ile Karşıladı: Faturası 3 Milyar TL

Milli eğitim Bakanlığı'nın planlama hatasından kaynaklı 153 Bin 640 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 41 bin 654 ihtiyaç fazlası öğretmenin olduğu ortaya çıktı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:03
MEB Öğretmen Açığını Atama Yerine Ücretli Öğretmen ile Karşıladı: Faturası 3 Milyar TL

Milli eğitim Bakanlığı'nın planlama hatasından kaynaklı 153 Bin 640 öğretmen ihtiyacı olduğu ve 41 bin 654 ihtiyaç fazlası öğretmenin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da 4 öğrenciden biri öğretmensiz kalırken sadece İstanbul'da 28 bin 721 öğretmen ihtiyacı olduğu belirlendi.

SAYIŞTAY RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Sayıştay Denetim Raporunda öğretmen ihtiyacı ile ilgili edindiği çarpıcı bilgileri basın mensupları ile paylaştı.

Şanlıurfa'da 29 bin 796 norm kadronun 7 bin 482'sinin, Gaziantep'te ise 27 bin 158 kadronun 4 bin 985'inin boş olduğu belirlendi.

Karabıyık açıklamasında, Ankara'da norm kadro 53 bin 036 iken mevcut öğretmen sayısının 53 bin 606 olduğunu, buna rağmen 5 bin 169 öğretmen ihtiyacı bulunduğunu belirtirken benzer bir durumun Eskişehir'de yaşandığını açıkladı. Lale Karabıyık, Eskişehir'de bin 102 öğretmenin fazla olduğunu söyledi.

PLANLAMA HATASININ FATURASI 3 MİLYAR TL’DEN FAZLA

Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen görevlendirmesini planlayamamasından kaynaklı 41 bin 654 öğretmenin ihtiyaç fazlası olduğunu, bu öğretmenlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine maliyetinin yıllık yaklaşık olarak 3 milyar 207 milyon 894 bin TL olduğunu söyledi.

CHP'li Karabıyık, norm ve fiili kadroların birbirine yakın olmasına rağmen aynı zamanda hem norm fazlası hem de açığı bulunan kimi bölgeler olduğunu, bu farktan dolayı da öğretmen ihtiyacının dengeli bir şekilde değerlendirilemediğini, çok sayıda öğretmen atıl kalırken, birçok bölgede öğretmen ihtiyacının karşılanamadığını, dolayısıyla hem kaynak israfına sebebiyet verildiğini, hem de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde en önemli etken olan eğitim hizmetinin etkin şekilde sunulamadığını kaydetti.

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