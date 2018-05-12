Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MEB İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları 22 Mayıs'ta Başlıyor

Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları için önceki gün bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda atama için başvuruların 22 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi.

banner396

MEB İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları 22 Mayıs'ta Başlıyor

Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları için önceki gün bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda atama için başvuruların 22 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:49
MEB İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları 22 Mayıs'ta Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru geldi.

Bakanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Duyurusuna yer verildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılacak atamalar, aşağıdaki şartlarla yapılacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru için öğretmenlerin şu şartları taşımaları gerekmektedir: "Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,"

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
öğretmen AtamaSon DakikaMeb AtamaMeb Yer Değiştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yılmaz 'Sözleşmeli Almazsak, Tutamayız'
Bakan Yılmaz 'Sözleşmeli Almazsak, Tutamayız'
Bakan Yılmaz: "Alımları Sözleşmeli Değil de Kadrolu Yaparsak Tutamayız"
Bakan Yılmaz: "Alımları Sözleşmeli Değil de Kadrolu Yaparsak Tutamayız"
Son Dakika Haberi: MEB'de Flaş İstifa
Son Dakika Haberi: MEB'de Flaş İstifa

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim