MEB İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları 22 Mayıs'ta Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru geldi.

Bakanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Duyurusuna yer verildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılacak atamalar, aşağıdaki şartlarla yapılacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru için öğretmenlerin şu şartları taşımaları gerekmektedir: "Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,"

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