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MEB İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB İl içi atama sonuçları öğren

İl içi atama bekleyen milyonlarca öğretmen İl içi atama sonuçları açıklandı mı? merak ediyor. 21-24 Mayıs tarihlerinde yapılan il içi atama başvuru sonuçlarının bugün açıklaması bekleniyordu. Peki, MEB'den bir açıklama geldi mi? İşte, 2019 İl içi atama sonuçları hakkında son gelişmeler...

MEB İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB İl içi atama sonuçları öğren

İl içi atama bekleyen milyonlarca öğretmen İl içi atama sonuçları açıklandı mı? merak ediyor. 21-24 Mayıs tarihlerinde yapılan il içi atama başvuru sonuçlarının bugün açıklaması bekleniyordu. Peki, MEB'den bir açıklama geldi mi? İşte, 2019 İl içi atama sonuçları hakkında son gelişmeler...

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:32
MEB İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB İl içi atama sonuçları öğren

21-24 Mayıs tarihlerinde yapılan il içi atama başvuru sonuçları, MEB'in yayınladığı takvime göre bugün açıklanacak. İl içi atama bekleyen öğretmenler, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İl içi atama için toplam 40 tercih hakkı bulunan öğretmenlerin, atama önceliği ise hizmet puanına göre blirlenecek. Önceki dönemler, il içi atama sonuçlarının sabah saat 10.00 civarında açıklanması, saatler ilerledikçe heyecanlı bekleyişin daha da artmasına neden oluyor. Peki, İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 

İl içi atama sonuçları açıklandı mı?

İl içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. Önceden bildirilen takvime göre, il içi atama sonuçlarının en geç 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü iş saati bitimine göre açıklanması bekleniyor.

İl içi atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bu saate kadar 6 şehirde il içi atama sonuçları açıklandı. Listeye yeni şehirler eklendikçe biz de haberimizde vermeye devam edeceğiz.

-OSMANİYE

-KIRIKKALE

-AKSARAY

-MERSİN

-GAZİANTEP

-ANKARA

İl içi atama sonuçlarını öğrenmek için buraya tıklayın

MEBBİS'e giriş yapmak için buraya tıklayın

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

YER DEĞİŞTİRME İPTALİ O AŞAMADAN SONRA MÜMKÜN OLMAYACAK

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

 İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınan atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacak.

 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

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