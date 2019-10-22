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MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili flaş karar… Sözleşmeli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Binlerce kişi bekliyordu. Bakanlık harekete geçti ve ilk adım atıldı. Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmaya başlandı. Kararname illere yollandı. İlke etapta 3 bin 200 öğretmen kadroya geçirilecek. Peyi sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor.

MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili flaş karar… Sözleşmeli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Binlerce kişi bekliyordu. Bakanlık harekete geçti ve ilk adım atıldı. Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmaya başlandı. Kararname illere yollandı. İlke etapta 3 bin 200 öğretmen kadroya geçirilecek. Peyi sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor.

22 Ekim 2019 Salı 07:26
MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili flaş karar… Sözleşmeli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Türkiye'de 103 bin sözleşmeli öğretmen bulunuyor. Sözleşmeli öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışıyordu. Her sene öğretmenlerle sözleşme yeniliyordu. 4 yıl sonunda öğretmenler kadroya alınıyordu. 2 yıl da kadrolu olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl görev yaptıktan sonra faklı illere tayin isteyebiliyordu. Yeni düzenlemeyle 4+2 yıl olan bu süreler bu yıl 3+1 olarak değiştirilmişti. 

KARARNAME GÖNDERİLİYOR 

Yani 3 yıl çalışıp kadro alan sözleşmeli öğretmenler 1 yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. Bu kapsamda 3 yılını dolduran öğretmenler ne zaman kadroya alınacağını merak ediyordu. Müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "3.200 sözleşmeli öğretmenimizin kadroya geçiş kararnamesi illere gönderildi; hafta başı ise gün gün gönderilecek."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları da Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı. 

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