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MEB'den 'Öğretmenlerimizle 2023'e' Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika duyurusu: Yapılan açıklamada "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesi duyurusu yayımlandı.

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MEB'den 'Öğretmenlerimizle 2023'e' Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika duyurusu: Yapılan açıklamada "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesi duyurusu yayımlandı.

16 Ocak 2018 Salı 22:36
MEB'den 'Öğretmenlerimizle 2023'e' Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, yayımlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarılmasının sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesi için duyuru yayımlandı.

MEB resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesi başvuruları başladı.

Bakanlığın resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerimizin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliştirmeleri, tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri dikkate alınarak, tanışma (buz kırma) etkinliklerini, öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları, örnek ders sunumlarını, örnek ders içi etkinliklerini (Nasıl hazırlanır? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.), kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini, ölçme değerlendirme sürecini kapsayan eğitim içerikleri hazırlanmıştır."

Görev Yaptıkları İllerde

Hazırlanan içeriklerin öğretmenlere en etkili şekilde aktarılması amacıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, eğitici eğitimlerine katılacak öğretmenlerin hazırlanan eğitim içeriklerini aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere aktaracakları da kaydedildi.

Eğitici eğitimlerine katılmak isteyen öğretmen ve akademisyenler, alanları ve gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla ilgili kısımları doldurarak, "https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919" internet adresinden başvurularını yapabilecek.

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