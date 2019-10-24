MEB'den Flaş Kadro Açıklaması! Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi hakkında MEB'ten flaş açıklama!

MEB tarafından sözleşmeli öğretmenler hakkında yayınlanan duyuruda, "Bilindiği gibi 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesinin dördüncü fıkrasında: "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar. atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarında göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Bir önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir maltsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların mali haklarının ödenmesinde çıkabilecek bazı tereddütlerin önlenerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği gibi 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesinin dördüncü fıkrasında: "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar. atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarında göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Bir önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların,

Sözleşmeli öğretmen olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde öngörülen memuriyete giriş derece ve kademeleri göz önünde bulundurularak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerde değerlendirilmesi suretiyle terfi işlemlerinin yapılması, Atandıkları kadrolu öğretmenlik görevine başladıktan tarihi takip eden ay başından (ayın 15’inden) itibaren, yapılan terfi işlemleri sonucunda belirlenen kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri üzerinden kadrolu öğretmenler için öngörülen aylık ve diğer özlük haklardan yararlandırılmaları ve daha önce sözleşmeli öğretmen olarak aldıkları derecelere yönelik herhangi bir mahsuplaşma yapılmaması.

(Örneğin: Sözleşmeli öğretmen olarak üç yıl süreyle görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atanan, öncesinde herhangi bir hizmeti bulunmayan. dört yıl süreli eğitim fakilltelerinin sınıf öğretmenliği bölümünü bitiren bir öğretmenin kazanılmış hak aylık derece ile kademesi 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin A fıkrasında öngörülen memuriyete giriş derece ye kademesinde sözleşmeli öğretmenlikle geçen üç yıllık görev süresi de dikkate alındığında. 8. derecenin 1. kademesi olarak belirlenecek ve aylığı da bu derece ve kademe üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu personele, sözleşmeli öğretmen olarak aldıkları ücretler için herhangi bir kişi borcu ile kadrolu öğretmen olarak göreve başladıkları tarihten ay başına kadar geçen süre için kıst maaş ödemesi yapılmayacaktırt