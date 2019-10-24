Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100346
ALTIN
278.563
DOLAR
5.7639
STERLIN
7.4131
EURO
6.3966

MEB'den Flaş Kadro Açıklaması! Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi hakkında MEB'ten flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce sözleşmeli öğretmenin kadroya geçişi hakkında yazılı açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların mali haklarının ödenmesinde çıkabilecek bazı tereddütlerin önlenerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." denildi.

MEB'den Flaş Kadro Açıklaması! Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi hakkında MEB'ten flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce sözleşmeli öğretmenin kadroya geçişi hakkında yazılı açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların mali haklarının ödenmesinde çıkabilecek bazı tereddütlerin önlenerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." denildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:05
MEB'den Flaş Kadro Açıklaması! Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi hakkında MEB'ten flaş açıklama!

MEB tarafından sözleşmeli öğretmenler hakkında yayınlanan duyuruda, "Bilindiği gibi 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesinin dördüncü fıkrasında: "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar. atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarında göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Bir önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir maltsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların mali haklarının ödenmesinde çıkabilecek bazı tereddütlerin önlenerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği gibi 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesinin dördüncü fıkrasında: "Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar. atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarında göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Bir önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananların,

  1. Sözleşmeli öğretmen olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde öngörülen memuriyete giriş derece ve kademeleri göz önünde bulundurularak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerde değerlendirilmesi suretiyle terfi işlemlerinin yapılması,
  2.  Atandıkları kadrolu öğretmenlik görevine başladıktan tarihi takip eden ay başından (ayın 15’inden) itibaren, yapılan terfi işlemleri sonucunda belirlenen kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri üzerinden kadrolu öğretmenler için öngörülen aylık ve diğer özlük haklardan yararlandırılmaları ve daha önce sözleşmeli öğretmen olarak aldıkları derecelere yönelik herhangi bir mahsuplaşma yapılmaması.

(Örneğin: Sözleşmeli öğretmen olarak üç yıl süreyle görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atanan, öncesinde herhangi bir hizmeti bulunmayan. dört yıl süreli eğitim fakilltelerinin sınıf öğretmenliği bölümünü bitiren bir öğretmenin kazanılmış hak aylık derece ile kademesi 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin A fıkrasında öngörülen memuriyete giriş derece ye kademesinde sözleşmeli öğretmenlikle geçen üç yıllık görev süresi de dikkate alındığında. 8. derecenin 1. kademesi olarak belirlenecek ve aylığı da bu derece ve kademe üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu personele, sözleşmeli öğretmen olarak aldıkları ücretler için herhangi bir kişi borcu ile kadrolu öğretmen olarak göreve başladıkları tarihten ay başına kadar geçen süre için kıst maaş ödemesi yapılmayacaktırt

  1. Ek ders ücretlerinin, göreve başladıkları tarihi takip eden ay başına (ayın 15'in) kadar “sözleşmeli öğretmen” statüleri dikkate alınarak göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından (ayın 15'inden itibaren ise “kadrolu öğretmen" statüleri dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler:
meb den flaş kadro açıklaması sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi meb ten flaş açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili flaş karar… Sözleşmeli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?
MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili flaş karar… Sözleşmeli Öğretmen Maaşları Ne Kadar?
MEB'den Flaş Karar! Binlerce Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçiyor! 81 ile Yazı Gönderildi!
MEB'den Flaş Karar! Binlerce Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçiyor! 81 ile Yazı Gönderildi!
Yargıtay'dan öğretmenler için emsal karar
Yargıtay'dan öğretmenler için emsal karar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3