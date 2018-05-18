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MEB BİLSEM Sözlü Sınav Yerleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme Sürecine ilişkin sözlü sınav duyurusu geldi. Sınav giriş belgeleri yayımlandı.

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MEB BİLSEM Sözlü Sınav Yerleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme Sürecine ilişkin sözlü sınav duyurusu geldi. Sınav giriş belgeleri yayımlandı.

18 Mayıs 2018 Cuma 17:57
MEB BİLSEM Sözlü Sınav Yerleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM Sözlü Sınav giriş belgeleri duyurusu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen duyuruda "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme Sürecine İlişkin Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlar Sınav Giriş Yeri Belgesi İçin TIKLAYINIZ" ifadelerine yer verildi.

Adaylar http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Sy/2018/bilsem_ogretmen_nisan_yfnypoh/Ss_Frm.asp adresi üzerinden sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik Numarası , Güvenlik Kodu'nu doğru girerek öğrenebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
BİLSEMBilsem Sözlü Sınav
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