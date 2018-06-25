MEB 520 Engelli Öğretmen Atama Sonuçlarını 2 Gün Erken Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

MEB resmi sayfasından yapılan açıklamada 520 engelli öğretmen atama sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

MEB'den yapılan son dakika açıklamasında, başvurular 18 ile 22 Haziran tarihleri arasında alınan başvurularda 520 engelli öğretmenin atamasının yapılacağına yer verildi. Daha önce yapılan açıklamada sonuçların 27 Haziran'da açıklanacağına yer verilmişti. Bu açıklamanın ardından sonuçlar 2 gün erken açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018 Yılı Engelli Öğretmen Alımı Sonuçları

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