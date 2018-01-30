MEB 2017'de Emekli Olan Öğretmen Sayısını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılında emekli olan toplam öğretmen sayısını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığına yönlendirilen bir soru üzerine 2017 yılında emekli olan öğretmen sayısı açıklandı. Buna göre toplamda 12 bin 33 öğretmen 2017 yılı içerisinde emekliliğe ayrıldı.

Öğretmenler Ne Zaman Emekli Olur?

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39. maddesinde yer alan hükme göre öğretmenlerin her zaman emekli olma şansları yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaan öğretmenler, sadece MEB'in uygun gördüğü aylarda emekliliğini isteyebilirler. (MEB'in belirttiği tarihler dışında öğretmenlerin emekliliği zorunlu sebeplerden dolayı yapılabilir. Bu da MEB'in uygun görmesi durumunda gerçekleştirilir.) Bu hükmün yer aldığı kanunda konu ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir:

“Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Madde metnine göre öğretmenler sadece yılın Haziran ve Temmuz aylarında emekliliğie ayrılabilirler Bu aylar dışında geçerli bir mazereti olmadan emekli olmak isteyen öğretmenlerin bu talepleri reddedilir.

Bu hükümlere göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birsoru önergesine verilen cevaba göre 2017 yılında emekli olan öğretmen sayıları ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir:

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