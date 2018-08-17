MEB 20 bin öğretmen Ataması İçin Takvim Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un atanamayan öğretmenlerle ilgili yaptığı araştırma neticesinde yaklaşık 650 bin öğretmen adayının atama beklediği MEB’in ise şu anda 100 bin öğretmen ihtiyacı olduğu ifade edilirken Bakan Selçuk’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede 100 bin öğretmen ataması için destek göreceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 bin öğretmen alımı ve atama planlaması için Bakan Selçuk’a destek verdiği ve planlamanın Şubat 2019’a kadar açıklanacağı açıklandı.

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