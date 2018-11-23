MEB 2 Bin 858 Ücretli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel İşleri Genel Müdürlüğü 5 bin ücretli öğretmen atamasından sonra boşta kalan 2 bin 858 ücretli öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Bu çerçevede ek atama sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı...
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik (2018 Eylül Başvurusu) Ek Atama Sonuçları açıklandı.
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