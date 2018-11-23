Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MEB 2 Bin 858 Ücretli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel İşleri Genel Müdürlüğü 5 bin ücretli öğretmen atamasından sonra boşta kalan 2 bin 858 ücretli öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Bu çerçevede ek atama sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı...

MEB 2 Bin 858 Ücretli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel İşleri Genel Müdürlüğü 5 bin ücretli öğretmen atamasından sonra boşta kalan 2 bin 858 ücretli öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Bu çerçevede ek atama sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı...

23 Kasım 2018 Cuma 18:31
MEB 2 Bin 858 Ücretli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel İşleri Genel Müdürlüğü 5 bin ücretli öğretmen atamasından sonra boşta kalan 2 bin 858 ücretli öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Bu çerçevede ek atama sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik (2018 Eylül Başvurusu) Ek Atama Sonuçları açıklandı.

Atama Sonuçlarına ulaşmak İçin Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKKARA

Son Güncelleme: 23.11.2018 19:25
Anahtar Kelimeler:
meb bin ücretli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan'dan Atanamayan Öğretmenler Açıklaması
Bakan'dan Atanamayan Öğretmenler Açıklaması
Bakan Ziya Selçuk: Öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişmeler olacak
Bakan Ziya Selçuk: Öğretmen yetiştirme ile ilgili gelişmeler olacak
MEB'den İyi ki Varsın Öğretmenim Çalışması
MEB'den İyi ki Varsın Öğretmenim Çalışması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim