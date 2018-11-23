MEB 2 Bin 858 Ücretli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel İşleri Genel Müdürlüğü 5 bin ücretli öğretmen atamasından sonra boşta kalan 2 bin 858 ücretli öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Bu çerçevede ek atama sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı...