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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi Atandı-13 Nisan Resmi Gazete

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İzmir İl Milli Eğitim Müdürü görevine Ömer Yahşi atandı.

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi Atandı-13 Nisan Resmi Gazete

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İzmir İl Milli Eğitim Müdürü görevine Ömer Yahşi atandı.

13 Nisan 2018 Cuma 09:55
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi Atandı-13 Nisan Resmi Gazete

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Milli Eğitim bakanlığına ait atama kararı yayımlandı.

13 Nisan tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi'nin atandığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ömer YAHŞİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür."

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