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İsmet Yılmaz: Eylül'e Kadar 25 Bin Atama Yapacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te katıldığı bir programda öğretmen atamalarına değindi ve Eylül ayına kadar 25 bin atamanın yapılacağını söyledi.

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İsmet Yılmaz: Eylül'e Kadar 25 Bin Atama Yapacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te katıldığı bir programda öğretmen atamalarına değindi ve Eylül ayına kadar 25 bin atamanın yapılacağını söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 20:44
İsmet Yılmaz: Eylül'e Kadar 25 Bin Atama Yapacağız

Bakan Yılmaz'dan öğretmen ataması açıklaması.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

Gaziantep'in eğitim sorununun 2018- 2019 döneminde çözüleceğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimizin bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Bizden önce, savunma ve sağlıktan sonra eğitim gelirdi. Ama şimdi eğitim bir numara. Eğitime 134 milyar 700 milyon liranın üzerindeki bir kaynağı, yani bütçemizin yüzde 18'den fazlasını eğitime ayırıyoruz. 2002'de ayrılan miktar 10,5 milyar bile değildi. Yüzde 10'una bile tekabül etmeyen bir miktardan, miktar olarak 12 katının üzerine çıktık. Bu yatırımlarla sadece bizim bakanlığımız döneminde 281 binin üzerinde derslik yaptık. Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmazlardan birisi, derslik başına düşen öğrenci sayısının ne kadar önemli olduğunu bilen illerden biri Gaziantep'tir. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen atadık. Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede, bu kadar öğretmen ataması hiçbir dönemde olmadı. Biz geldiğimizde 500 binin üzerinde öğretmen vardı. Ama biz 584 bin öğretmen atadık. Bu yıl da Eylül'e kadar da 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 584 bin artı 25 bin yaklaşık 610 bine yakın öğretmenimizi biz istihdam etmiş oluyoruz. Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atanan öğretmenlerdir."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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