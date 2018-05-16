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İsmet Yılmaz'dan Öğretmen Mülakatları Hakkında Açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen atama mülakatları hakkında yeni açıklama geldi.

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İsmet Yılmaz'dan Öğretmen Mülakatları Hakkında Açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen atama mülakatları hakkında yeni açıklama geldi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:55
İsmet Yılmaz'dan Öğretmen Mülakatları Hakkında Açıklama

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması Bakan İsmet Yılmaz'dan geldi.

Katıldığı bir programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılı öğretmen atamalarına değindi. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak"

MÜLAKATLARIN AÇIKLANMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Önceki gün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli 20 bin öğretmen alımı için mülakat sonuçları duyurusu bekleyen adaylar, sosyal medya üzerinden MEB Öğretmen Mülakatını Açıkla başlığı altında kampanya başlattı. Başlatılan kampanyada binlerce aday mülakat sonuçlarının bir an önce açıklanması için paylaşım yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaHaberMülakatöğretmen
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